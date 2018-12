V naší situaci nejde o fotbalovou krásu, ví olomoucký stoper Kalvach

Jak jste si to užil na stoperu?

Vyhráli jsme, takže dobrá premiéra. Od té šestky se to zase moc neliší, hru jsem si mohl přečíst. Cítil jsem větší zodpovědnost, protože jsem byl poslední hráč. Nechtěl jsem si to komplikovat. Trenér se takhle rozhodl, jsem rád, že jsme to zvládli, ještě s nulou vzadu.

Kdy jste se dozvěděl, že nastoupíte vzadu?

Den před zápasem, takže jsem moc času neměl. Ale kdybych nad tím přemýšlel, tak bych si asi nepomohl.

Vypadalo to, že vám to s Jemelkou uprostřed obrany sedí.

Rozumíme si, jistil to i za mě. Neměl jsem strach, že bychom to nezvládli.

Je to varianta i na jaro?

To nevím, já bych radši hrál střeďáka, ale když se trenér takhle rozhodne, tak to samozřejmě přijmu a budu se snažit odvádět co nejlepší výkony na stoperovi.

Nehrálo se moc po zemi, byla to spíš křápaná. Byl záměr hrát takhle jednoduše?

Šlo nám o hodně, chtěli jsme se na Slovácko dotáhnout a věděli jsme, že napadají ve dvou stopery, chtěli jsme to zjednodušit, zesílit střed. První poločas se nám to dařilo, druhý už tolik ne. Šli jsme s tím do toho, že prostě to nebude na krásu, potřebovali jsme tři body. Až na některé závary jsme Slovácko do ničeho nepustili.

Bylo těžké potlačit naturel kombinačního týmu?

V naší situaci musíme sbírat body a nehledět na krásu. Jsme spokojení s tím, že jsme získali tři body.

Zaslouženě?

Já myslím, že jo. Byli jsme víc jako tým, chtěli jsme víc.

Hodně vám pomohl rychlý gól?

Jo, za stavu 0:0 bychom to museli víc otevřít. Tím, že jsme ho dali, měli jsme klid v zádech a pak už jsme si to dohráli.

Nebál jste se, když neproměnil Nešpor penaltu, že přijde trest?

Penalta by nám pomohla, nedal, nevadí. Bylo dvacet minut do konce, dokázali jsme to uhrát.