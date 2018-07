Liga mistrů s Plzní? Kdepak, Kalvacha potřebuje Olomouc

Pak se dvaadvacetiletý záložník Sigmy nadechne a s úsměvem přikývne: „Když trenér říká, že zůstávám, tak zůstávám.“

Kalvach má za sebou znamenitou premiérovou sezonu v první lize.

Ukázal, jak hraje moderní defenzivní středopolař na pozici šestky.

Ačkoli nepatří mezi dynamické hráče, díky hernímu myšlení, čtení hry je o krok napřed. Kvůli kartám vynechal jediné utkání, absolvoval 458 obranných soubojů, suverénně nejvíc v soutěži. Čili u míče je včas.

A především je precizně rozehrává. Křižné diagonální pasy snesou nejpřísnější měřítko: žádné alibi, pěkně dopředu! Olomouckému nováčkovi pomohl ke čtvrtému místu a postupu do 3. předkola Evropské ligy. Jílek uznale prohlásil: „Kalvach je pro mě nejdůležitější hráč.“

Jako neznámý hráč, jenž předchozí sezonu hostoval ve 2. lize v Táborsku, zaujal. A to natolik, že byť nedal žádný gól (kolikrát střely ze střední vzdálenosti svištěly kolem tyček) a přihrál na jediný, vyhlédla si jej mistrovská Plzeň, kterou čeká základní skupina Ligy mistrů.

A to už je pořádné lákadlo.

To se tolik nedivte, že když při romantických procházkách historickým centrem Olomouce se svou milou, extraligovou volejbalistkou Darinou Košickou, přemítal, co dál, rozhodl se, že už by se po první vydařené sezoně v mateřské Sigmě nebránil změně dresu.

„Řekl jsem si, že je to velká šance a samozřejmě bych byl rád, kdyby to vyšlo. Je to velký skok do velkého klubu,“ vysvětluje, už smířen s tím, že první přestup kariéry se nejspíš odkládá na jiný termín. „Zatím nic nevím. Přestupové období je dlouhé, je to otázka na mého manažera. Soustředím se, abych předváděl maximum tady, a co bude, teď neovlivním.“

Potom vyrovnaně doplní: „Ale když to nevyšlo, tak jedu dál. A snad se šance naskytne příště.“

I třetí předkolo Evropské ligy s Olomoucí je ostatně slušná výzva.

„Rozhodně, pro nás kluky z Olomouce je to super. Když postoupíme dál, tak to bude jenom dobře.“

Do základní skupiny je však cesta trnitá, vede přes dva soupeře.

„Nejlepší by bylo, kdyby to byl velký zážitek; Sevilla by byla skvělá. Ale kdybychom chtěli postupovat, tak bychom mohli dostat třeba někoho papírově lehčího, abychom měli šanci,“ přemítá.

Teď se sigmáky ladí formu na osmidenním soustředění v Polsku.

„Máme zajímavé soupeře, takže je to dobrá konfrontace před sezonou včetně generálky. Na soustředění jsem se těšil.“ Ponorka v mančaftu prý nehrozí. „Myslím, že ne, týden je tak akorát. Možná kdybychom tady byli déle. Někteří kluci mají PlayStationy, nějaký program vymyslíme.“

Po návratu ze soustředění Kalvacha a jeho agenta bude čekat nejspíš jednání o novém, vylepšeném kontraktu v Olomouci.

„Zatím se mnou žádné jednání nebylo,“ podotkla opora Sigmy před odjezdem na soustředění.

0 branek. Na první ligovou trefu defenzivní záložník Kalvach čeká. I tak ho vábí Plzeň.

„Kalvach teď nemůže odejít,“ říká rázně sportovní manažer klubu Ladislav Minář. „Je třeba k tomu přistupovat citlivě. Chci mu prodloužit smlouvu, vytvořit lepší podmínky. Musí tam být i zpětná vazba od hráče. Ligu hraje rok a není starý, když odvede stejnou práci, nabídka přijde znovu. Ale musíme také toho hráče chránit, byl by to skok. Na prvním místě je u mě zájem klubu. Nesmí se to dostat do šprajcu.“

To nesmí. Před Kalvachem je náročná druhá sezona.

Laťku si nastavil vysoko. Teď bude výkonnost obhajovat, což je vždy složitější, ovšem díky získaným zkušenostem a vysoké herní inteligenci by to měl zvládnout.

„Možná budou i větší nároky od trenéra; ještě víc hrát s míčem. Ale nemyslím si, že bych cítil extra velký tlak,“ odmítá se zbytečně stresovat. Spíš se na to dívá z pohledu týmu: „Druhá sezona je vždycky těžká, abychom udrželi laťku tak, jak jsme ji nastavili. Až na Uroše Radakoviče jsme pořád pospolu, takže zase takový zásah do sestavy nebude, a když budeme makat jako jeden tým, tedy tak, jak jsme hráli, máme na to sezonu zopakovat.“

A pak se Plzeň ozve Kalvachovi znovu. Nebo někdo jiný.