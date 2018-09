Návrat do Zlína? To byl příjemný šok, raduje se záložník Holík

„Vůbec jsem s tím nepočítal. Byl to pro mě šok. Nejdříve jsem byl hodně zklamaný, že mi nový trenér nedal ani šanci. Pak jsem byl ale nadšený, že jsem se mohl vrátit do Zlína,“ okomentoval technický záložník nečekaný comeback.

Jak těžké bylo najít tak narychlo nové angažmá?

Dozvěděl jsem se to předposlední den přestupového termínu. Neměl jsem prakticky na výběr. Hned mě napadl Zlín. Když se mi ozval pan Červenka (majitel Zlína), už to šlo rychle. Za odpoledne jsem vyřídil snad 60 telefonátů, abych všechno vyřídil a mohl se v pondělí hlásit na tréninku ve Zlíně.

Je to příjemná změna, jít z posledního týmu ligy ke čtvrtému, že?

Je to tak. Když se mi ozvali ze Zlína, začal jsem se těšit. Jdu do klubu, kde jsem vyrostl, kde to znám. Všechno je hned pozitivnější. Teď je nás víc, kdo se vrací do Zlína. Snad zapadnu a pomůžu mužstvu.

Jak těžké bude prosadit se do týmu, který šlape?

Nebude to vůbec snadné. Odešel Traoré, který hrál ve fantastické formě a jen tak nepůjde nahradit. Zlín hraje v systému, který je pro mě úplně nový. Na pondělní trénink jsem přišel dříve, abychom si s trenérem mohli popovídat.

Viděl jste některá střetnutí Zlína?

Pár sestřihů ano, něco jsem dostal od trenérů na víkend, abych se podíval, kdo se kde pohybuje. Co mám zprávy, tak nový systém týmu sedl. Pár zápasů otočili v posledních minutách, ale to jen ukazuje sílu mužstva.

Spolu s Liborem teď budete v týmu dva Holíci.

Snad si nás nebudou plést. Příbuzní nejsme, známe se jen ze hřiště.

Zatím jste ve Zlíně hostování do konce roku. Nevadí vám, že nevíte, co bude pak?

Takhle nad tím nepřemýšlím. Jediné, co vím, že se v zimě mám vrátit do Dukly. Ale třeba se to může změnit.

Kvůli loňskému přestupu jste přišel o Evropskou ligu, kterou jste pomohl vykopat klíčovými góly v poháru. Mrzelo vás to?

Když jsem se vrátil tak brzy, tak to trochu zamrzelo. Ale to jsem tehdy nemohl vědět. Chtěla mě koupit Dukla a zrovna jsem neměl pevnou pozici v týmu. Měl jsem nějaký věk a chtěl jsem poznat něco jiného, takže jsem se rozhodl odejít.

Byla to pro vás velká změna?

Obrovská. Zpočátku jsem si těžko zvykal, na klub i na město. Tréninky byly jiné, bydlel jsem daleko od Julisky. Postupně se to lepšilo a to se odrazilo také na výkonech.

Takže rok na Dukle hodnotíte kladně?

Splnil to, co jsem od toho čekal. Fotbalově jsem dorostl, získal zkušenosti. Odehrál jsem skoro všechny zápasy, většinou od začátku, dával jsem i branky.