Návrat Holíka, příchod Chorvata Baliče. Fotbalový Zlín posílil střed

Miloš Kopečný přestoupil do druholigového Hradce Králové, bosenský záložník Adnan Džafič by měl podle informací MF DNES do konce roku hostovat v Mladé Boleslavi.

Na zlínskou Letnou se naopak po roce vrátil Lukáš Holík. „Do Dukly přišel nový trenér, kterému jsem nezapadal do systému. Pak mi zavolal majitel klubu, pan Červenka, a pro mě nebylo co řešit. Zlín je moje srdcová záležitost,“ řekl Holík v rozhovoru pro web Fastavu.

Zlín chtěl svého odchovance získat na trvalý přestup, pak na hostování s opcí, Dukla ho ale pustila na Moravu jen do konce roku.

To chorvatský záložník Josip Balič do Zlína přestoupil. Poté, co přesvědčil na testech kouče Michala Bílka, podepsal dlouhodobý kontrakt.

„Zatím mám samé pozitivní pocity, jsou tu výborní hráči, vše je na velmi vysoké úrovni. Jsem šťastný, že tu mohu být,“ řekl odchovanec Hajduku Split, který hrál loni slovinskou ligu za NK Krško a letošní sezonu rozjel v ázerbájdžánském FK Sabah.

Bílek může oba nové hráče poprvé nasadit v páteční předehrávce 8. ligového kola na hřišti Bohemians 1905.