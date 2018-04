Můj gól se určitě chytat dal, myslí si Holík po výhře nad Brnem

Ty jsou vzhledem k vyrovnanosti spodku tabulky první fotbalové ligy veledůležité. Naopak poslední Brno se ocitlo ve velkých problémech.

„Myslím si, že se ta střela chytit dala. Ale věděli jsme, že je to mladý gólman, který chytá po strašně dlouhé době. Řekli jsme si, že to na něj budeme zkoušet,“ prozradil Lukáš Holík.

Jak jste viděl celou situaci, po které jste skóroval?

Nesty (Néstor Albiach) výborně vybojoval míč ve středu hřiště. Já jsem to natáhnul blíže k bráně. Ačkoliv jsem si nejdříve myslel, že budu přihrávat, tak jsem se potom rozhodl, že to vezmu na sebe, a naštěstí to tam propadlo.

Čím to bylo, že jste iniciativu utkání převzali až po obdržené brance? Brno do té doby bylo lepším celkem.

Nevím, chtěli jsme to přesně naopak, abychom byli aktivnější my. Bohužel Brno nás začalo přehrávat, měli tam nějaké šance, nakonec dali i gól. Myslím si, že potom se zatáhli a přenechali hru nám, což je pro Duklu rozhodně lepší a vyhovuje jí to.

Jak se vám po této výhře bude dýchat v závěru soutěže?

Určitě lépe, ale ještě z toho venku nejsme. Nicméně nám to hodně pomohlo, o tom žádná.

Jak vám bylo za stavu 0:1 v této fázi sezony, kdy hrajete o záchranu?

Nebylo to moc dobré, ale pořád jsem věřil, že hrajeme doma a to utkání se nám podaří zvládnout, což se nakonec potvrdilo.

Řekl byste, že váš gól byl zlomový, ačkoliv ne vítězný?

Asi ano. Vyrovnali jsme, navíc to byla branka do šatny, potom jsme si dali určité pokyny, abychom to dotlačili do úspěšného konce.

Společně s Ivanem Schranzem jste skórovali i v předcházejícím domácím zápase proti Liberci. Jste takoví zachránci Dukly?

To bych neřekl, spíše na to nyní máme štěstí, ale je to práce celého týmu. Makáme všichni, ať už v defenzivě nebo při takovýchto situacích, a je jedno, komu se podaří skórovat.

Na závěr ligy máte poměrně těžký los, jedete do Karviné a Boleslavi, doma vás čeká Slavia a Plzeň. Je výhra nad Brnem o to důležitější?

Určitě ano, ale my se teď musíme dál soustředit sami na sebe a pokusit se uhrát co nejvíce bodů ve zbývajících čtyřech kolech. Budeme pracovat na sto procent až do poslední minuty, aby si Dukla udržela prvoligovou příslušnost. Byla by to pro nás velká ostuda.