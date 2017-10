Bylo by fajn překonat rekord na Letné, láká plzeňského Hejdu

Z hráčů, kteří v minulosti prošli Spartou, by postavila Viktoria téměř kompletní jedenáctku. Chyběl by pouze jeden krajní obránce a jeden ofenzivní hráč. Jak by tahle neúplná sestava vypadala? Kozáčik - Hubník, Hejda, Limberský - Petržela, Kolář, Čermák, Zeman - Řezníček. A to ještě další záložník Hrošovský přišel jako dorostenec do Plzně z Trenčína, který byl v té době mládežnickou akademií právě pražské Sparty.