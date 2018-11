Ani jsem nevěděl jak, líčil Hejda. A bude z toho životní gól

Roman Procházka o neproměněné penaltě

"Neskutečná úleva, po penaltě jsem se cítil hrozně. Dobře jsem věděl, že jsem ji měl dát. Kluci mě ale povzbudili, dali do toho pak všechno. Můj gól? Trefil jsem to zvláštně. Na zadní jsem to dávat chtěl, ale ani jsem nevěděl, že to byl gól. Až když kluci začali slavit."

zdroj: O2 TV