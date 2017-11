Hejda před Slováckem: Tentokrát musíme být daleko důslednější

„Do konce podzimní části sezony máme v lize ještě tři zápasy, chceme z nich získat co nejvíc bodů, nejlépe všech devět,“ prohlásil sedmadvacetiletý Hejda v rozhovoru pro klubový web.

Co vám nepovedený pohárový zápas ukázal?

Musím přiznat, že mě Slovácko překvapilo. Hráli velice dobře, takže čekám, že to i teď v lize bude těžký zápas. Zvlášť když hrají doma.

Co budete muset změnit ve vaší hře, aby byl výsledek tentokrát lepší?

Nám hlavně chyběl větší důraz v osobních soubojích. Vůbec jsme se nedostali do tempa. Slovácko drželo míč, k ničemu jsme se moc nedostali. Teď musíme být důslednější, dostávat se do šancí a proměnit je. To se nám doma nedařilo.

Jsou tyhle zápasy proti týmům z chvostu prvoligové tabulky něčím specifické?

Potřebují sbírat body, každý bodík je pro ně dobrý. Aspoň co já si vybavuju, tak na Slovácku to pro nás bylo vždycky těžké. Kolikrát jsme to tam horkotěžko ukopali, i teď očekávám bojovný zápas.

Zrovna loni na podzim jste v Uherském Hradišti hráli 1:1 a právě vy jste dával branku. Vybavíte si ten zápas?

Úplně přesně ne. Ale vím, že jsme hráli do plných, zavřeli jsme je na jejich půlce a těžko dobývali branku. A nakonec jsme vyrovnávali po dohrané standardce.

Držíte úctyhodnou bilanci 13 výher v řadě od úvodního ligového kola. Věříte, že ani sobotní zápas na Slovácku tuhle sérii nepřeruší?

Samozřejmě, že ji chceme natáhnout, co to půjde. Ta série je unikátní, všichni si to užíváme.