Pomohly nám standardky, říkal karvinský tahoun Budínský

„Snažili jsme se soupeře od začátku presovat, a to se nám dařilo hlavně přes jejich pravou stranu, tam jim to trochu hořelo,“ řekl Budínský. „Bylo to o prvním gólu, který jsme dali my, a když Tomáš Wágner přidal krásně druhý, tak jsme už hru kontrolovali.“

Vyšel vám start do jarní části ligy nad očekávání?

Určitě, protože v Boleslavi s námi nikdo moc nepočítal, ale vyhráli jsme. Teď jsme se celý týden připravovali, že to musíme doma potvrdit, ale že tak přejedeme Zlín, nikdo nečekal.

Změnilo se něco ve vaší hře, když se týmu najednou tak daří?

Moc ne. Jsme tady furt pohromadě. Fungovalo nám to i předtím, akorát jsme neměli výsledky – a teď máme i štěstí.

Na podzim jste měli problém střílet góly. Teď jste jich dali pět ve dvou zápasech. Co je v koncovce jiné?

Asi jdeme více do vápna, jsme tam důraznější. A kopeme dobře standardky, z nich jsme dali tři góly, což je také velká pomoc v zápase.

Většinu standardních situací kopete vy, takže pochvala patří vám?

(směje se) Ne, zrovna při tom třetím gólu jsem chtěl míč kopnout trochu jinam, ale jak byl míč zmrzlý, sjel mi a naštěstí tam byl Mára (Janečka).

Penaltu jste kopl pod břevno tam, kam jste chtěl?

Jo. Říkal jsem si, že nebudu nic vymýšlet. Vsadil jsem na razanci.

Jak se hrálo v tom mrazu?

Hřiště bylo trochu hrbolaté, ale pro oba týmy stejné. Ze začátku jsme nechtěli hrát složitě a se stavem pro nás příznivým přišla i taková ta kombinační hra.