Modrič do Interu? Real Madrid si svou hvězdu cení na 19 miliard korun

Taková cena by z Modriče učinila jasně nejdražšího fotbalistu světa. Je to více než třikrát tolik, co představuje dosud nejdražší přestup Neymara z Barcelony do PSG (222 milionů eur).

Podle italských médií Modričovi agenti jednají s Interem a je možné, že sám hráč projeví zájem o přestup do milánského celku. Real však po odchodu Ronalda do Juventusu už nemůže oslabovat, proto Modriče nehodlá pustit, pokud zájemce nezaplatí astronomickou částku.

Podle BBC by za 750 milionů eur zájemce pořídil celou základní sestavu ve složení Allison - Laporte, Rojo, Marco Alonso, Kyle Walker - Vidal, Verrati, Pogba - Neymar, Higuaín, Ronaldo a ještě by zůstalo 200 milionů na hráče na lavičku.