Španělsko našlo nového trenéra. Národní tým má převzít Enrique

Nahradí Fernanda Hierra, jenž u španělské reprezentace vydržel pouhých šestadvacet dní. Odstoupil v neděli.

Enrique hrál krátce za Real Madrid, ale legendou se stal až během působení v Barceloně, kam přestoupil v roce 1996.

Jako hráč s katalánským klubem vyhrál sedm trofejí, dalších devět přidal jako trenér. V roce 2015 slavil i triumf v Lize mistrů.

Trénoval také v AS Řím a Celtě Vigo, ale od loňského června je bez angažmá. Figuroval mezi kandidáty na nového kouče Arsenalu, nyní by měl ovšem převzít národní tým, který už šest let čeká na výrazný úspěch.

Vždyť na třech posledních velkých turnajích ztroskotal dvakrát v osmifinále, v roce 2014 dokonce už v základní skupině.