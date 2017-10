Ostuda? Beru to tak, že soupeř zaslouženě vyhrál, tvrdil trenér Vrba

Ve čtvrtečním utkání s Luganem udělal v základní sestavě pět změn od nedělní ligové výhry 1:0 na Spartě a tah mu nevyšel.

Po doléčených zraněních v zahajovací jedenáctce nastoupili stoper a kapitán Roman Hubník a záložníci Václav Pilař s Alešem Čermákem. Na hrotu útoku pak Marek Bakoš dostal přednost před nejlepším střelcem týmu Michaelem Krmenčíkem. Jako obvykle v Evropské lize chytal Aleš Hruška.

„Jsem zklamaný, že jsme ten zápas nezvládli líp. Někteří hráči nehráli dva měsíce, nastoupili po zraněních. Pro ně to může být trošku složitější, ale přiznám se, že od některých jsem očekával víc,“ řekl kouč, aniž by jmenoval.

Porážku suverénního lídra české ligy s posledním týmem švýcarské nejvyšší soutěže, kterou pouze zmírnily góly střídajícího Krmenčíka a Bakoše, jako ostudu nevnímal. „My víme, že v evropských pohárech všechny mančafty mají nějakou úroveň. Já to beru jako zápas, který soupeř zaslouženě vyhrál. Nic víc, nic míň,“ prohlásil Vrba.

Podle něj jeho tým hrál pomalu, nepřesně a příliš chyboval v rozehrávce. „Určitě to byla příčina toho, proč jsme nebyli úspěšní. Nebyli jsme tak přesní, jak jsme si představovali. Soupeř velice dobře bránil, zhušťoval prostor a čekal na brejkové situace, ze kterých nás trestal. My jsme mu některé situace vyloženě zjednodušili naši nepřesnou a pomalou rozehrávkou. To byla příčina, proč jsme ty tři góly dostali,“ vysvětlil Vrba.

Jeho svěřenci po úvodní porážce 0:3 na hřišti bukurešťského FCSB prohráli i druhý venkovní duel ve skupině G, kde zatím získali tři body společně s Luganem a Beer Ševou. Bývalá Steaua má po vítězství 2:1 na stadionu Hapoelu devět bodů a blízko k postupu. „Ve skupině začínáme odznova, teď máme výhodu, že hrajeme dva zápasy doma. Lugano se tímto zápasem vrátilo do hry o postup, což může být zajímavé. Z tohoto pohledu se o druhé místo asi bude hrát až do konce,“ konstatoval třiapadesátiletý trenér.