Jaro? To byla pohádka, loučil se stoper Pernica s Jabloncem

Když byl zdravý, pouze dvakrát za čtyři sezony neměl místo v základní sestavě. Stoper Pernica odehrál v dresu fotbalistů Jablonce v první lize celkem 107 zápasů.

Už během druhého poločasu vítězného zápasu se Slováckem se fanoušci hromadným skandováním loučili se svým stoperem číslo 4. Z jedné tribuny se ozvalo mohutné: ‚Luděk‘, druhá strana neméně hlasitě odpověděla: ‚Pernica‘.

Po konci utkání, ve kterém se rozhodlo, že fotbalisté Jablonce skončili v tabulce první ligy třetí a postoupili do skupiny Evropské ligy, si jeho spoluhráči navíc navlékli trička s výstižným nápisem: Díky, Perňo!

Tak výraznou stopu zanechal za čtyři sezony v jabloneckém klubu obránce Luděk Pernica.

„Něco jsem tady odehrál a byli jsme skvělý tým. Hodně si toho vážím, ten aplaus při zápase i po něm na všech třech tribunách, to bylo neskutečné. Přijeli za mnou i rodiče, dokonce i tchyně s tchánem, to bylo pro mě velké překvapení. Jsem rád, že to mohli prožít se mnou,“ prozradil sedmadvacetiletý Pernica.

Od prvních zápasů v sezoně 2014/15, kdy přišel z Brna, patřil k největším oporám a klíčovým osobnostem mužstva na hřišti i v kabině a má také velký podíl na skvělé jarní části letošní sezony, která vynesla Jablonci ligový bronz a historickou účast ve skupině Evropské ligy.

„Tohle jaro? To byla prostě pohádka. Získali jsme pětatřicet bodů ze čtyřiceti dvou možných, co víc k tomu dodat. Hlavně jsem rád, že jsme postoupili do skupiny Evropské ligy. To je obrovský úspěch nás všech,“ tvrdí Pernica, který si ji ale s Jabloncem nezahraje. Odchází do mistrovské Plzně, kam přestoupil už v lednu a v jabloneckém klubu zůstal na jaře na hostování.

„Určitě tady na všechny budu myslet, ale takový je život. Plzeň si vybojovala základní skupinu Ligu mistrů, a to bude přece jen o level výš,“ těší se Luděk Pernica na nové angažmá v týmu českého šampiona.