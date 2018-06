Mikloško kritizuje: Spousta trenérů u nás si myslí, že jsou ti nejchytřejší

Kdysi do novin pronesl: „V Anglii mě znají víc než u nás v Česku.“ Na Britských ostrovech strávil několik let a zanechal tam výraznou stopu. Nejdelší čas strávil ve West Ham United. Osm let za něj chytal a později pro klub pracoval i jako asistent trenéra.

Za ta léta za Lamanšským průlivem nasbíral spoustu kontaktů, které se teď snaží zúročit. Pracuje jako manažer pro rozvoj hráčů ve společnosti Sport Invest a kromě jiných také vozí mladé české fotbalové naděje do slavných klubů jako Manchester United.

Při povídání poodhaluje, jak „naši mladí sedí v Anglii v koutě, protože se nedomluví“. A hovoří třeba i o tom, co dělá český fotbal špatně, že najednou ty nejslavnější kluby přestaly mít o české fotbalisty zájem.

V čem zaostáváme, že do ciziny chodí stále méně hráčů?

Talenty u nás určitě jsou, ale řekl bych, že ten postup a vývoj hráče ve světě je jiný. Asi jim tam toho umožní mnohem více než tady. Když to vezmete u nás, kluk jde v sedmi letech do školy, do osmnácti let se u něj prakticky nic nezmění. Je málo škol, které jim umožní dopolední tréninky. Kdežto v zahraničí, ve velkých fotbalových zemích, je to tak, že do patnácti šestnácti let chodí do školy a možná do patnácti trénuji méně, ale od šestnácti, kdy jdou do akademií, mají víc fotbalu a škola je tomu přizpůsobená. Tam nám to začíná utíkat. My jsme schopni konkurovat zahraničním týmům do patnácti let, pak ne.

Co s tím?

Myslím, že je dobré, že se zavedly akademie, i když jsou na to různé názory. Já si osobně myslím, že akademie měly být klubové. V každém případě největší problém v Česku je podle mě struktura tréninků, výchova trenérů. U nás se pořád vykládá, že se nehraje na výsledky, ale ta struktura není jednotná. Každý klub si dělá, co chce, a tréninkové procesy nejsou stejné. V zahraničí se už v mládežnickém věku soustředí na techniku, pak je to kondice a týmová hra. U nás vidíte týmy malých jedenáctiletých kluků, po nichž už trenéři chtějí taktické věci. Nevyvíjí se individuality a to je další problém.

V čem se tedy v minulosti fotbal dělal jinak?

Byla jiná doba, jiné trendy, jinak se trénovalo. Když vezmu třeba Baník Ostrava, odkud já pocházím, to byla líheň pro fotbalisty i brankáře. S nimi se pracovalo. Byla tam akademie, dopoledne se trénovalo třikrát čtyřikrát v týdnu. Od šestnácti let jsme měli individuální plány ve školách, takže jsme na hřišti trávili mnohem více času. Měli jsme i individuální tréninky, trenéři byli k dispozici od rána do večera. Tenkrát to byl na tu dobu nadčasový systém, ale ten systém nevydržel. Dneska školy nevychází hráčům vstříc ve většině případech. Zároveň je ale třeba zdůraznit, že ani hlad kluků není takový. Dneska jsou kluci lenivější, všechno jim musíte donést pod nos, nedělají nic navíc. My, když jsme měli možnost zůstat na hřišti o něco déle, tak jsme tam zůstali. Ale když to vezmu z opačné strany. I kdyby teď třeba v zimě chtěli, tak nemůžou, protože se trénuje na umělých trávách, kde není místo, postupně se na nich střídají různé kategorie, takže nám chybí plochy. Není kde trénovat, nejsou kvalitní trenéři.

Luděk Mikloško (vlevo) s Michaelem Carrickem z Manchesteru United

A zjevně chybí i peníze.

To je další problém. Kluci dneska nemůžou trénovat tolik, kolik by mohli. Dneska máte možná jednoho trenéra, který je na plný úvazek. Zbytek jsou trenéři, kteří trénují na půl úvazku, musí chodit do práce a nemůžou se klukům věnovat. Přijdou, odtrénují – a snaží se co nejrychleji zmizet, aby byli doma. Nadšenců je hrozně málo. Dneska už se ani děti na vesnicích fotbalu nechtějí tolik věnovat. Jsou jiné možnosti. Radši budou hrát „FIFU“ na počítači, než aby hráli sami na hřišti.

Říkáte, že chybí individuality. Jak je znovu vychovávat? Fungují posuny do vyšších kategorií?

Podívejte se, to je další problém, který se vyskytuje. Myslím, že je správně, aby kluk mohl být posunut do A-týmu. Nebo třeba z nějaké nižší kategorie do vyšší.

Ale?

Spousta klubů to dělá tak, že hráče pošle výš na začátku sezony, například z U19 do U21. Jenže v polovině soutěže zjistí, že hrají v U19 o udržení, takže ho z U21 pošlou zpátky do devatenáctky. Většina klubů vůbec nehledí na vývoj hráče, hledí na zájmy klubu. To je špatně. Klub by měl mít takové hráče, kteří by ligu uhráli. Anebo by to mělo být tak, aby nesestupovaly devatenáctky, ale tak to udělali u jedenadvacítek, čímž prakticky soutěž ztratila význam, protože se tam o nic nehrálo. Další problém je, že pokud hráč není profesionál, tak nemůže jít na hostování do jiných klubů. Kluby na hráče nemají peníze a menší kluby je taky nezaplatí. Je to o penězích, které ve fotbale nejsou takové jako v cizině. Čím dříve kluk začne hrát dospělý fotbal, ať už je to druhá třetí liga, divize, tím dříve se vykopou, získají zkušenosti.

Stále máte kontakty v Anglii. V čem tam dělají fotbal jinak?

Mají sjednocenou tréninkovou metodiku pro všechny kluby. Funguje to tam asi deset let, a když se podíváte na výsledky mládeže Anglie, tak jsou fantastické. Každý rok jsou sedmnáctky, devatenáctky i jedenadvacítky ve finálových evropských i světových pohárech. Fotbal se tam posouvá. Netrénují jen to, co dřív, tedy fotbal nahoru dolů, sílu, nákopy. Dneska v Anglii vyrůstají techničtí hráči v rychlosti.

Jsou ale kluby napříč Českou republikou ochotné přistoupit na jednotnou metodiku?

Ne. To je prostě česká mentalita. Neříkám každý, ale osmdesát trenérů u nás si myslí, že jsou ti nejchytřejší, že to dělají nejlíp. To je problém celého českého fotbalu.

Vy čas od času vozíte kluky na stáže do slavných anglických klubů. Jak si tam vedou?

Něco jiného jsou brankáři a něco jiného jsou hráči. Většina hráčů, kteří přijedou do Anglie, tam mají problém zvládnout tréninky kondičně, protože jsou v mnohem větším nasazení a tempu. Po dvou dnech toho mají většinou plné kecky. To je asi největší rozdíl. A potom individuální dovednosti jako zpracování míče pod tlakem, do prostoru, hra na malém prostoru, dokázat vykombinovat, hrát na jeden dotek. To našim klukům chybí. Věřím ale, že v akademiích se to zlepší. Ti nejlepší hráči by měli trénovat s nejlepšími, konkurence posouvá dál. Je to správná cesta. Chtělo by to taky, aby trenéři sjednotili metodiku i přístup. Ne aby na kluky řvali jak blázni, když se něco nepovede.

A když jdou hoši do Anglie, patří mezi vrstevníky spíše k horším?

Vyloženě k horším ne. Já jsem tedy byl v Manchesteru United většinou s brankáři. Ale když s těmi hráči jedu takhle do velkých klubů, ať už je to Manchester, Liverpool, West Ham, tak vyloženě nezaostávají. Ovšem nejsou lepší než fotbalisti, které tam mají. A když má klub někoho koupit, tak pochopitelně hráč musí být lepší než domácí. Těch u nás momentálně moc není, kteří by to splňovali. Nicméně pro kluky je to obrovská motivace, mohou vidět, jak to chodí. Objevuje se tam ale taky ještě další problém – že se naši hráči nedomluví.

Málokoho to asi překvapí.

I přesto, že už je skoro třicet let po revoluci, tak jazykově hodně zaostáváme za jinými zeměmi. Když se bavím s různými skauty, tak řeknou, že český hráč se těžko adaptuje, neumí jazyk, nedomluví se. Tím, že kluk nerozumí, tak stojí na konci řady, dívá se, co se děje před ním. Než se do toho dostanou, tak to trvá rok. To je hrozně dlouhá doba, ostatní mohou odskočit. Hodně to ubližuje i klukům, kteří jedou jen na stáž. Vypadají, že myslí pomalu, ale není to ani tím, že jsou pomalí, spíš že si všechno musí dát nějak v hlavě dohromady. Je to obrovská psychická zátěž. Když jim říkáme, ať se učí jazyky, tak málo kluků se tomu věnuje. Jsou ale výjimky.

Například?

Brankář Matěj Kovář. Ten udělal během roku obrovský pokrok, kdy byl poprvé na stáži v Anglii. Pak jsem ho vzal na Manchester United a vyrovnal se s tím jak kondičně, tak po jazykové stránce. Udělal velký kus práce a vyplatilo se mu to.

Talentovaný brankář Matěj Kovář při podpisu smlouvy s Manchesterem United, vlevo je Luděk Mikloško

Musíte s hráči pracovat po mentální stránce, aby nezpychli po zkušenostech z ciziny?

To je hodně důležité. Jak já ale říkám, fotbal se hraje na hřišti. A je jedno, jaké tam jsou kabiny. Každý se s tím musí umět vyrovnat. Kabiny nebo obecně prostředí neudělá hráče lepšího. Může mu to pomoci, ale kluci se musí naučit hrát v podmínkách, jaké jsou. Vždycky jim říkám: Dobře, byl jsi tady, zkusil sis to a teď dělej doma všechno pro to, aby ses sem třeba jednou mohl vrátit. Měla by to být motivace. Nikde nevykládat, jak tady to bylo super a u nás to stojí za prd. Pevně stát nohama na zemi.

Luděk Mikloško Bývalý český fotbalový brankář. Narozen 9. prosince 1961 v Prostějově. S fotbalem začal v Baníku Ostrava, odkud přešel na dva roky během vojny do Chebu. Po návratu chytal v letech 1982–1990 znovu za Baník, než jej koupil anglický West Ham United, v němž strávil osm let. V Londýně chytal také za Queens Park Rangers FC. Za reprezentaci nasbíral 42 startů. Nyní pracuje jako manažer pro rozvoj hráčů ve společnosti Sport Invest, která zastupuje sportovce.



Kdo všechno stojí za tím, že kluk od nás jde na stáž do Anglie?

Máme kontakty se všemi anglickými kluby. Zveme je na zápasy, turnaje, ať už to jsou reprezentační týmy, nebo klubové zápasy. Kluby mají skauty po celém světě, jsme s nimi v kontaktu. Když máme my nějakého hráče, tak na něj upozorníme. Přijedou se na něj podívat, řeknou: Ano, ten se nám líbí. Nebo: Ne, ten ještě není pro nás. Tímto způsobem to funguje. Kluby hledají hráče po celém světě.

A když absolvuje stáž, bavíte se o tom, zda by o něj byl zájem?

Důležitý je věk. Do zahraničí se může přestupovat od šestnácti. Tam jde o to, aby poznali mentalitu hráče v jejich prostředí. Kluby hledí nejen na to, co umí na hřišti, ale jak se chová v kolektivu. Naši hráči bohužel často sedí v koutě, nejsou schopni kvůli jazykové bariéře komunikovat. Kluby pak můžou říct: Hráč je to dobrý, ale nezapadl do týmu.

Mimochodem, jak reagují na příliv fotbalistů místní kluci?

Oni jsou na konkurenci zvyklí. Většinou to je tak, že když tam ten kluk odjinud přijde, tak se ho ptají, na kterém postu hraje, jestli to náhodou není ten jejich. (smích) Mají samozřejmě obavy, ale tlak je možná to, co je v Anglii posouvá. Když nebude kluk podávat dobré výkony, tak je klub schopen si povolat kohokoli ze světa. Jsou ale přátelští, snaží se komunikovat. Jenže naši jim nerozumí, tak je za chvilku nechají, protože se nemají o čem bavit.

Jsou podle vás pro český fotbal nadějí brankáři Pavlenka a Koubek, chváleni v Německu, respektive ve Francii?

Rozhodně. To je příklad toho, že v klubech, ve kterých byli, dostali příležitost chytat v mladém věku. My se jinak bojíme tam mladé brankáře dát. Pořád říkáme: Ten má ještě čas. Jenže ono mu je potom dvacet tři, a to je pozdě. Kluci ztratí motivaci a nic už je nežene dál.