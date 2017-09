Bayern? Jsem šťastná a hrdá, říká kapitánka fotbalistek Voňková

Jaké soupeřky jsou Němky?

Pro všechny je to svátek, víme o kvalitách Německa, můžeme jen překvapit. Jsou technické, rychlé. Nejdeme do zápasu s tím, že prohrajeme co nejmíň, chceme vyhrát. Nebudeme hrát jen zataženě.

Je to pro vás speciálnější duel, když hrajete už čtyři roky německou bundesligu žen?

Pět mých spoluhráček ze základu Bayernu nastupuje za Německo, bavily jsme se o tom v kabině. Troufám si říct, že některé mají takovou techniku, že by někteří chlapi mohli závidět. Marozsánová nebo Demannová jsou mozky útočných akcí, tyhle dvě musíme vyřadit ze hry.

Jaká je vaše šance na postup, když jen nejlepší jde na šampionát přímo a nejlepší čtyři týmy z druhých míst čeká baráž?

Zápas s Německem bude měřítkem toho, jak jsme na to připravené. Máme dobrý tým, věřím, že máme šanci postoupit. Ač víme, že Německo je favorit skupiny.

Hrávala jste za Teplice, takže jste v Ústí skoro jako doma?

Ústí znám a jsem ráda, že budu v domácím prostředí. Už mi psali spoluhráči, se kterými jsem hrála v Teplicích, že se přijdou podívat.

Dát Němkám gól! zavelel trenér Rada Německý fotbalový goliáš se postaví české reprezentaci ve druhém utkání kvalifikace o mistrovství světa 2019. Utkání vypukne na ústeckém stadionu kvůli televiznímu přenosu dnes v netradičních 17.58. „Chceme hrát aktivně, ne jen čekat, co nastane. Cílem je vstřelit Němkám branku. Vždyť jsou světová velmoc,“ řekl trenér Karel Rada, vicemistr Evropy 1996. „Ať se stane cokoli, nesmíme se vypnout, ale udržet hlavu nahoře. K tomu holkám pomáhá i mentální kouč.“ I díky hattricku Kožárové vstoupily Češky do kvalifikace výhrou 8:0 na Faerských ostrovech. Lístek na duel s dvojnásobnými světovými a sedminásobnými evropskými mistryněmi stojí stovku.

Jaké byly vaše letošní začátky ve slavném Bayernu?

Hned v prvním zápase se mi podařilo dát gól. Bayern je velká šance, fotbal je rychlejší, hráčky kvalitnější. Jsem zvědavá sama na sebe, jak se dokážu zlepšit. Bayern, to je zvučné jméno i mezi ženami. Pokoušíme se, abychom zůstaly na špici a vyhrály poháry, jaké půjdou. V Lize mistrů máme Chelsea, nejtěžšího soupeře ze všech, ale v přípravě jsme je porazily 3:0.

Jaké jste našla na Bayernu Mnichov zázemí?

Postavili nám nové tréninkové centrum, kde máme všechno, na co si hráčka může vzpomenout. Sauny, bazény, vířivky, jídlo po tréninku. Máme lepší komfort než leckteří prvoligoví fotbalisté v Česku.

Potkáváte se s mužskými hvězdami Bayernu?

Většinou na marketingových akcích, což se děje docela často. Upřímně, byla jsem jak malá holka, když nás šli ke stolu pozdravit Alaba a Robben. Pro spoluhráčky je to normální věc, pro mě pořád něco extra. A první zápas v Allianz Areně byl asi můj největší zážitek.

Kolik na vás chodí diváků?

Ne desetitisíce jako na chlapy, my nemáme tak velký stadion. Přijdou třeba dva tisíce.

Co pro vás znamená Bayern?

Pro mě to byl společný cíl s taťkou už odmala. Bohužel, taťka se toho nedožil, ale věřím, že na mě kouká shora a je pyšný. Být profesionálkou mezi ženami je splněný sen. Spousta lidí tomu nevěřila. Děda říkal tátovi, proč ji, Pavle, dáváš na fotbal? Holka ho přece nemůže hrát! A on odpovídal: Jednou mě bude živit. A splnilo se to. Je mi 25 let a ještě nějaký rok chci hrát. Jsem šťastná, kde jsem.

Do kolika let jste v Teplicích hrála fotbal s kluky?

Asi do čtrnácti, déle to nejde, ale k holkám se mi vůbec nechtělo. První zápas za ženy Teplic jsme prohrály asi 1:10 a já šla s brekotem za tátou, že za ženský nikdy nechci hrát. Ale věděli jsme, že to přijde, že se narychlo nepřeoperuju. (smích) S klukama jsem ještě do patnácti trénovala, jsou rychlejší, techničtější, dynamičtější. Oni a Teplice, které mají kvalitní mládež, mě připravili na velký bundesligový fotbal.

A navíc jste kapitánkou českého národního týmu.

Je pro mě velká čest, že můžu nosit pásku, ale neberu tak, že ji mám, protože jsem nejlepší. Ani to tak není. Beru to tak, že jsem nejzkušenější a chci holkám pomoct.