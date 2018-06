Snad si ligu ještě zkusím, řekl Tusjak. O šanci bojuje v Karviné

Poté by už mohl vědět, zda s ním karvinský trenér Roman Nádvorník počítá pro příští sezonu. „Rád bych se do první ligy vrátil a dokázal, že na ni mám,“ prohlásil šestadvacetiletý Tusjak.

Odchovanec pražské Slavie přišel do Karviné z druholigové Vlašimi. Mohl by na levé straně obrany nahradit kapitána Pavla Eismanna, který v klubu skončil. „Mohu hrát beka i zálohu, ale minulé roky jsem byl v obraně,“ řekl Luboš Tusjak.

Zájem o něj měl trenér Nádvorník, který ho už vedl. „Volal mi, jestli bych nešel do Karviné, což mě potěšilo. Ví, co ode mne čekat, dá se říct, že mě zná, takže doufám, že ho zaujmu a prosadím se.“

Odmítl však, že by místo v kádru získal jen díky tomu, že se s koučem znají z dřívějška. „Ne, to určitě ne,“ smál se Tusjak. „Hned jsme se s trenérem domluvili, že mě musí nejprve vidět. Jsem ale rád, že mi pan Nádvorník dal šanci se tady ukázat. Snad se prosadím a první ligu si ještě zkusím.“

Připustil, že se už smiřoval s tím, že zůstane v národní lize. „Nechci to tak říct přímo, ale ty myšlenky tam už byly. Hrál jsem druhou ligu stabilně dva roky a myslím, že dobře.“ Někdejší reprezentant do 21 let by se mezi elitu mohl vrátit po pěti letech. První prvoligové starty sbíral právě za Romana Nádvorníka ve Viktorii Žižkov. Za tu a Slavii odehrál v nejvyšší soutěži 18 zápasů a dal v nich jeden gól.

Z ligy vypadl kvůli poraněnému kotníku. „Zranění se bohužel táhlo a znovu se prosadit ve Slavii bylo těžké, takže jsem skončil ve Vlašimi.“

V Karviné se potkal s Lukášem Budínským, s nímž hrál za slávistické mládežnické celky. „Když jsem se dozvěděl, že bych sem mohl jít, tak jsem ho kontaktoval, takže doufám, že teď neodejde jinam,“ řekl Tusjak.

V klubu se minul s brankářem Patrikem Le Giangem, který byl v Karviné na hostování z Vlašimi. „Potkali jsme se první den, když jsem přijel, jenže říkal mi, že se vrací do Vlašimi, protože se na dalším působení nedohodli. Škoda.“