V brněnské exhibici si zastříleli loučící se Kalouda, Bony i Švancara

Fotbal

Zvětšit fotografii Wilfried Bony na rozlučce Luboše Kaloudy na stadionu v Brně. | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

dnes 22:04

Vicemistři světa do 20 let z roku 2007 i současní reprezentanti Vladimír Darida a Marek Suchý zasáhli do fotbalové exhibice v Brně, která byla součástí oslav 40 let od zisku mistrovského titulu fotbalistů Zbrojovky. Dream Team Zbrojovky v zápase zvítězil nad Kaloudovou jedenáctkou 9:7.

Hlavní organizátor akce Luboš Kalouda vstřelil tři branky. Dvě za svoji jedenáctku, třetí gól dal za tým Zbrojovky, kde začínal svou kariéru. Do listiny střelců se zapsal dvakrát i bývalý sparťan Wilfried Bony, který byl v letenském klubu největším Kaloudovým kamarádem. „Hodně mi pomohl v mých začátcích v neznámém prostředí. Proto jsem neváhal odložit o dva týdny můj odlet domů do Afriky. Rád jsem si na této akci zavzpomínal a podebatoval s bývalými spoluhráči,“ řekl novinářům útočník Swansea Bony, o jehož autogramy byl mezi fanoušky, kterých dorazilo na exhibici více než tři tisícovky, velký zájem. Fotogalerie Zobrazit fotogalerii Na trávníku se představili i bývalí fotbalisté Brna Jiří Skalák z anglického Brightonu a Jakub Brabec z belgického Genku společně s oporami Zbrojovky minulých let Janem Trousilem, Janem Marošim, Patrikem Sieglem, Pavlem Zavadilem i Petrem Švancarou, který potvrdil třemi góly, že má stále střeleckou formu. Z původně ohlášených hvězd chyběl pouze Tomáš Řepka. Po závěrečném hvizdu připravili hráči obou týmů špalír, kterým za potlesku celého stadionu prošel Kalouda. „Bylo to dojemné. Potěšilo mě, že téměř všichni pozvaní přijeli. Nyní bych si jen přál, aby se Brno co nejrychleji vrátilo do první ligy. A nezůstalo jen u vzpomínání na mistrovský titul z roku 1978,“ poznamenal Kalouda, který před více než rokem po dlouhodobých problémech s kolenními vazy ukončil v 29 letech kariéru.