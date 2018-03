Slavia v pohárovém semifinále přivítá Boleslav, Jablonec jede do Zlína

Tři ze čtyř semifinalistů jsou stejní jako loni. Jen druholigovou Opavu letos mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže nahradil Jablonec. V semifinále narazí na Zlín, úřadujícího vítěze, který v loňském ročníku vyřadil Slavii. Ta se letos utká s Mladou Boleslaví.



Semifinále Mol Cupu středa, 18. dubna Slavia - Mladá Boleslav

Zlín - Jablonec

„Na začátku sezony jsme hráli o tři trofeje, a protože Evropskou ligu už nevyhrajeme a v lize je situace složitá, v poháru máme k úspěchu nejblíž. Jsme dva zápasy od základní skupiny Evropské ligy a určitě k tomu přistoupíme se vší vážností,“ uvedl po losování zástupce fotbalové Slavie Jiří Vrba.

Boleslav ve středu zvládla náročné čtvrtfinálové utkání s Baníkem Ostrava, mezi čtyřmi nejlepšími týmy soutěže je počtvrté v řadě. „Jsem rád, že bilance pokračuje. Chceme favorita potrápit, určitě pro to uděláme maximum,“ plánuje sportovní ředitel Jaroslav Bílek něco, co se boleslavským fotbalistům nepovedlo v lize.

Od Slavie letos ve dvou zápasech dostali dohromady sedm gólů. Na podzim prohráli v Edenu 0:4, před dvěma týdny na domácím stadionu pak 0:3.

Také soupeři ze druhého čtvrtfinále, Zlín a Jablonec, se potkali nedávno v lize. „Jablonci máme co vracet, ta poslední porážka nula čtyři byla dost krutá. Jsme rádi, že hrajeme doma a nemusíme absolvovat náročné cestování. Do Jablonce to máme daleko,“ poznamenal sportovní ředitel Fastavu Zdeněk Grygera.

Jablonec, kterýve čtvrtfinále vyřadil Slovácko, má na jaře stoprocentní bilanci. „Šlape nám to a všichni jsme spokojení. Tak snad to půjde dál,“ řekl Petr Flodrman, výkonný ředitel klubu.

Termín semifinálových zápasů národního poháru je ve středu 18. dubna. Finále soutěže se hraje 9. května.