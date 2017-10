Sparta jde v poháru na Baník, Plzeň na Slovácko a Slavia musí do Jihlavy

Zvětšit fotografii Osmifinálového losu českého poháru fotbalistů se zúčastnil historicky nejlepší střelec soutěže Horst Siegl. | foto: ČTK

Plzeňští fotbalisté, suverénní lídři první ligy, se v osmifinále domácího poháru utkají doma se Slováckem. Sparta o postup do čtvrtfinále bude bojovat také doma a to s Baníkem Ostrava. Slavia musí na zápas do Jihlavy, obhájce ze Zlína se představí ve Vlašimi. Úřední termín je 25. října.

V osmifinále jen tři ze šestnácti účastníků nepůsobí v nejvyšší soutěži. I to ukazuje na to, jak pohárovou soutěž berou ligové kluby vážně. Triumf v Mol Cupu na jaře 2018 totiž znamená účast v základní skupině příštího ročníku Evropské ligy a to je velmi lákavá představa i pro elitní kluby. Jen Bohemians, Brno a Dukla u tuto možnost přišli. A v dalším kole skončí sen minimálně pro dalších pět ligistů. Tři zástupce totiž vysílají do bojů nižší soutěže. Druholigová Vlašim hostí Zlín, který jako první český tým díky vítězství v poháru šel přímo do hlavní fáze Evropské ligy. Druholigový Hradec Králové hraje v Teplicích a třetiligové Domažlice hostí Mladou Boleslav. Ve zbývajících pěti dvojicích se utkají mužstva z první ligy. Los osmifinále MOL Cupu Úřední termín středa 25. října Plzeň - Slovácko, Liberec - Karviná, Jihlava - Slavia Praha, Domažlice - Mladá Boleslav, Teplice - Hradec Králové, Vlašim - Zlín, Sparta Praha - Baník Ostrava, Sigma Olomouc - Jablonec.