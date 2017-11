V Moskvě vylosují mistrovství světa. Rozhodne se, kdo s kým a jak daleko

V Kremlu, sídle ruského prezidenta, se budou základní skupiny jednadvacátého světového šampionátu losovat od 16 hodin. Kdo s kým a jak daleko, to budou zásadní otázky dne.



ON-LINE: Los základních skupin mistrovství světa Ceremoniál z Moskvy budeme sledovat minutu po minutě

Šampionát v nejrozlehlejší zemi světa s sebou totiž přináší i náročné cestování, konkrétně tisícovky nalétaných kilometrů. Co na tom, že se turnaj koná pouze v západní části Ruska.

Tak například Angličané...

Kdyby je páteční los zařadil na třetí pozici skupiny C, postupně by ze své základny cestovali k zápasům do Saransku, Jekatěrinburgu i Soči, což je dohromady asi 9 800 kilometrů.

Kde se bude hrát Všechny stadiony MS Lužniki, Moskva

Kapacita 81 000 Orktytie Arena, Moskva

Kapacita 44 929 Krestovsky stadion, Petrohrad

Kapacita 66 881 Kaliningrad stadion

Kapacita 35 000 Stadion Nižnij Novgorod

Kapacita 44 899 Volgograd Arena

Kapacita 45 015 Centrální stadion, Jekatěrinburg

Kapacita 35 000 Olympijský stadion Fišt, Soči

Kapacita 47 659 Rostov Arena, Rostov na Donu

Kapacita 43 702 Mordovia Arena, Saransk

Kapacita 45 015 Samara Arena

Kapacita 44 918 Kazaň Arena

Kapacita 45 105

V závislosti na místech, kde budou ostatní týmy během turnaje bydlet, to však pro mnohé může být ještě složitější.

Postrachem je Soči, kde se bude hrát šest zápasů včetně osmifinále a čtvrtfinále. Z letoviska na břehu Černého moře je to ale téměř dva tisíce kilometrů do Petrohradu či Kaliningradu, do Jekatěrinburgu je cesta dokonce ještě delší.

A jak vlastně samotný los proběhne?



V Moskvě budou mít ceremoniál na povel novinářka Maria Komandná a bývalý fotbalista a moderátor Gary Lineker.

„Los byl vždycky hrozně očekávaná, vzrušující událost,“ vzpomínal Lineker, který se šampionátu s Anglií zúčastnil dvakrát jako hráč, a v roce 1986 byl dokonce nejlepším střelcem.

„Vážím si toho, že se teď - byť z pódia - mohu zúčastnit i dalšího turnaje,“ doplnil Lineker.

Přítomní budou i další fotbalové hvězdy minulosti i současnosti včetně Diega Maradony z Argentiny, Diega Forlána z Uruguaye z Itálie či Miroslava Kloseho z Německa. Své zástupce bude mít všech osm zemí, které šampionát alespoň jednou v historii vyhrály. Tedy včetně Itálie, která se přitom letos po šedesáti letech nečekaně na mistrovství neprobojovala.

Z favoritů budou v Rusku scházet i reprezentace Nizozemska i Chile, naopak poprvé se na mistrovství představí Island či Panama.

Samotný turnaj se hraje od 14. června do 15. července v jedenácti městech na dvanácti stadionech. Zahajovací utkání obstará v Lužnikách reprezentace domácího Ruska.