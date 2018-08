Doufám, že zase budeme bojovat o postupové třetí místo, věří kouč Vrba

AS ŘÍM Rok založení: 1927

Klubové barvy: žlutá a červená

Největší úspěchy: 3x mistr ligy (1942, 1983, 2001); 9x vítěz domácího poháru (naposledy 2008)

Stadion: Olympijský (kapacita 70 634 diváků)

Trenér: Eusebio Di Francesco

Současné opory: Daniele De Rossi, Lorenzo Pellegrini, Edin Džeko

Právě on byl u obou historických plzeňských úspěchů. Během prvního působení narazil Vrba s Plzní na Barcelonu či AC Milán, ve druhém případě hrála Viktoria s Bayernem nebo Manchesterem City.

A teď, po pěti letech? Další zvučná jména, další velkokluby, další celosvětové fotbalové pojmy.

„Myslím, že v Champions League si moc vybírat nemůžete,“ prohlásil s úsměvem plzeňský trenér.

„Máme tam jedno mimořádné mužstvo, jedno velice dobré mužstvo a jedno mužstvo, s kterým jsme minule uspěli a postoupili dál,“ glosoval skupinu G s Realem Madrid, Římem a CSKA Moskva.

Hlavně Real, onen mimořádný tým, to je obrovský šlágr. I kvůli němu, třináctinásobnému vítězi Ligy mistrů, který ovládl poslední tři ročníky soutěže, jste se po losu nemohli dostat na plzeňský klubový web.

Nevydržel obrovský nápor, je jisté, že se po vstupenkách zapráší.



Takhle plzeňští fotbalisté v minulých ročnících bojovali s AS Řím a CSKA Moskva. Teď na stejné soupeře narazí znovu.

REAL MADRID Rok založení: 1902

Klubové barvy: bílá

Největší úspěchy: 13x vítěz PMEZ/Ligy mistrů (1956-60, 1966, 1998, 2000, 2002, 2014, 2016-18), 2x vítěz Poháru UEFA (1985-1986), 3x vítěz Interkontinentálního poháru (1960, 1998, 2002), 3x vítěz MS klubů (2014, 2016-17), 4x vítěz Superpoháru UEFA (2002, 2014, 2016-17); 33x mistr ligy (poprvé 1932, naposledy 2017); 19x vítěz domácího poháru (naposledy 2014)

Stadion: Santiaga Bernabéua (kapacita 81 044 diváků)

Trenér: Julen Lopetegui

Současné opory: Sergio Ramos, Toni Kroos, Luka Modrič

Vždyť po trávníku ve Štruncových sadech budou běhat Luka Modrič, Marcelo, Sergio Ramos, Isco nebo Gareth Bale!

„Hráči si to přáli. Doufám, že se jich nezaleknou, že se budou snažit s nimi odehrát dobrý zápas,“ uvedl Vrba. „Pro diváky a fanoušky v Česku je to něco mimořádného, myslím, že je to taková odměna za titul.“

I AS Řím je ve světě fotbalu uznávanou adresou, vždyť v minulém ročníku došli Patrik Schick a spol. až do semifinále Ligy mistrů, cestou sfoukli favorizovanou Barcelonu, ačkoliv na jejím hřišti prohráli 1:4.

Tohle skóre mimochodem italský klub spojuje s Plzní, přesně tak dopadl poslední vzájemný zápas v Evropské lize.

„Edin Džeko tenkrát dával tři góly,“ vybavil si Vrba zápas v Římě. „Uvidíme, jakou mají teďka kvalitu.“

A CSKA Moskva? To je druhý nejúspěšnější klub ruské historie.

CSKA MOSKVA Rok založení: 1911

Klubové barvy: červená a modrá

Největší úspěchy: vítěz Poháru UEFA 2005; 13x mistr ligy (1946-48, 1950-51, 1970, 1991, 2003, 2005-06, 2013-14, 2016), 12x vítěz domácího poháru (naposledy 2013)

Stadion: VEB Arena (kapacita 30 457 diváků)

Trenér: Viktor Gončarenko (Bělorusko)

Současné opory: Igor Akinfejev, Mário Fernandes, Alan Dzagojev

„Třeba ho tolik lidí nezná, ale pravidelně hraje o titul,“ prohlásil Vrba, který mohl protivníka dobře nastudovat před dvěma roky při půlročním působení v Machačkale. „Trochu ho znám, doufám, že je to moje výhoda.“

Nejen příznivci Plzně si vybaví, že právě s CSKA odehrál klub svůj dosud poslední zápas v Lize mistrů. Díky brance Tomáše Wagnera z 90. minuty vyhrála Viktoria 2:1 a na poslední chvíli vybojovala třetí příčku čili postup do jarní fáze Evropské ligy.

Vzhledem k osazenstvu skupiny je třetí místo opět plzeňským cílem.

„Rádi bychom samozřejmě postoupili do Evropské ligy, jak se nám to podařilo už dvakrát. Doufám, že i tentokrát budeme bojovat o postupové třetí místo. Pokud se nám to podaří, určitě budeme spokojení,“ uzavřel Vrba.