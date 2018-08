Real, Liverpool, Juventus... Plzeň se dozví soupeře pro Ligu mistrů

„Můj tip je Lokomotiv Moskva, Monako a bral bych jedno z portugalských mužstev Porto nebo Benfiku,“ říkal plzeňský kouč Pavel Vrba.

„Víme, že Liga mistrů je mimořádná soutěž a vybírat soupeře je hrozně složité. Když se podíváte na koše, stejně nás čeká něco úžasného. Doufám, že podzim bude příjemný i v Lize mistrů a že se nám třeba podaří to, co se podařilo v minulých letech, postoupit do jarní části pohárů.“

Krátce před středeční půlnocí přibyly zbývající tři týmy z kvalifikace, postup si jako poslední zajistily Benfica Lisabon, PSV Eindhoven a překvapivě Crvena zvezda Bělehrad, která vyřadila Salcburk.

V úterý k jistým účastníkům základní fáze přibyly Ajax Amsterdam, Young Boys Bern a AEK Atény.

Jen šest míst pro kvalifikanty, čtyřiadvacet klubů mělo účast zajištěnou už v květnu včetně Plzně.

Český šampion postoupil přímo do Champions League po třinácti letech, kdy se té vymoženosti dostalo Spartě. Ta od té doby v prestižní klubové soutěži chyběla.

Plzeň je tam potřetí v historii, na podzim 2011 a 2013 prošla přes tři předkola z kvalifikace. Plzeň je také za posledních jedenáct let jediným českým klubem, který mezi evropskou elitou startuje.

Složení košů los od 18.00 přineseme v online reportáži 1. koš: Real Madrid, Atlético Madrid, Barcelona, Bayern, Manchester City, Juventus, Paris. St. Germain, Lokomotiv Moskva. 2. koš: Dortmund, Manchester United, Porto, Šachtar Doněck, Benfica Lisabon, Tottenham, Neapol, AS Řím. 3. koš: Liverpool, Schalke, Lyon, AS Monaco, Ajax, CSKA Moskva, Eindhoven, Valencie. 4. koš: Plzeň, Bruggy, Galatasaray, Young Boys Bern, Inter Milán, Hoffenheim, AEK Atény, Crvena zvezda Bělehrad.

Slavnostní ceremoniál v Monaku začne ve čtvrtek v 18.00. Mužstva budou rozdělaná do čtyř košů po osmi podle koeficientů. Platí, že na sebe ve skupině nemohou narazit mužstva z jedné země a také kluby z Ukrajiny a Rusak kvůli vyhrocené politické situaci.

Složení prvního koše poprvé v historii určovalo jiné kritérium než výše klubového koeficientu.

Jsou tam mistři nejvýše postavených zemí na žebříčku podle národních koeficientů (Barcelona, Bayern, Manchester City, Juventus, Paris. St. Germain a Lokomotiv Moskva) a poslední vítězové Ligy mistrů (Real Madrid) a Evropské ligy (Atlético Madrid).

Až na ruského šampiona by však všechny týmy do prvního koše patřily i podle klubového koeficientu, který se počítá podle výsledků v pohárech za předchozích pět let.

I druhá skupina případných soupeřů pro Plzeň představuje velkou sílu a je atraktivní pro fanoušky. Jen pro dokreslení: jak nabité musí být složení druhého koše, když se do něj nevešel Liverpool, poslední finalista soutěže.

Termíny základní části hrací dny 1. kolo: 18. a 19. září 2. kolo: 2. a 3. října 3. kolo: 23. a 24. října 4. kolo: 6. a 7. listopadu 5. kolo: 27. a 28. listopadu 6. kolo: 11. a 12. prosince

Nejsilnější je asi anglický Tottenham. Také tam však najdeme zástup týmů, které byly postrachem Evropy v minulých letech, ale nyní takový respekt nebudí. Dortmund, Manchester United, Porto, Šachtar Doněck, Benfica Lisabon nebo i italské kluby Neapol a AS Řím.

Ve třetím koši svítí Liverpool. Ten čekal, jak dopadnou středeční odvety play off. V případě vyřazení Benfiky Lisabon by se posunul výš. Ale portugalský tým těžký zápas v Soluni zvládl.

Schalke, Lyon, Monaco, Ajax, CSKA Moskva, Eindhoven a Valencie, která se po kolapsu Salcburku proti Crvene zvezdě posunula ze čtvrtého koše. To jsou zbývající týmy ve třetím koši. Oba nizozemské kluby musely podstoupit kvalifikaci.

Plzeň má nyní nejvyšší koeficient z týmů ve čtvrtém koši. V případě, že by aspoň dva ze čtveřice Benfica, Ajax, Eindhoven a Salcburk předkola nezvládly, posunula by se to třetího koše.

To se nestalo, vypadl jen Salcburk. Plzeň tak ví, koho dostat nemůže: Bruggy, Galatasaray, Young Boys Bern, Inter Milán, Hoffenheim, AEK Atény a Crvenu zvezdu Bělehrad.