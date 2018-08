Ajax, nebo Lutych. Slavia zjistí, kde by příště hrála první zápas

ONLINE: Los závěrečného kola kvalifikace Ligy mistrů Sledujte online reportáž z ceremoniálu v Nyonu.

Slavia s Dynamem Kyjev jsou pro los závěrečného kola mezi nasazenými celky.

Boj o Ligu mistrů Nemistrovská část Ve 4. kole nasazení:

Slavia - Dynamo Kyjev

Benfica - Fenerbahce Nenasazení:

Standard Lutych - Ajax

PAOK - Spartak Moskva

Vzhledem k regulím UEFA, které kvůli politické situaci zapovídají střetnutí týmů z Ruska a Ukrajiny, se Dynamo nesmí utkat se Spartakem Moskva. Tím pádem jsou ze hry i varianty vzájemných zápasů jejich nynějších soupeřů.

Je už tedy vlastně rozlosováno, půjde jen o to, zda by Slavia v případě postupu hrála nejprve doma, či venku.

Slavia hostí Dynamo Kyjev v úterý na svém stadionu v 19.30. O týden později se hrají odvety; ta kyjevská se uskuteční v úterý 14. srpna.

Čtvrté kolo kvalifikace, takzvané play-off, je na programu 21. a 22. srpna, odvety 28. a 29. srpna. Pokud by Slavia boje o Ligu mistrů nezvládla, putovala by do základní skupiny Evropské ligy.