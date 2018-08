Byli tam i atraktivnější soupeři... Chceme postoupit, zní ze Slavie

ZENIT PETROHRAD Rok založení: 1925

Klubové barvy: modrá a bílá

Největší úspěchy: vítěz Poháru UEFA a Superpoháru UEFA 2008; 5x mistr ligy (1984, 2007, 2010, 2012, 2015), 4x vítěz domácího poháru (1944, 1999, 2010, 2016)

Stadion: Stadion Sankt-Petěrburg/Krestovskij (kapacita 56 196 diváků)

Trenér: Sergej Semak

Opory: Branislav Ivaniševič, Leandro Paredes, Arťom Dzjuba

„Jen to asi není takové jako dostat Arsenal, Chelsea nebo AC Milán. Ale určitě nás nečeká nic jednoduchého, bude to boj,“ doplnil Tecl.

Se spoluhráči už může přemýšlet o cestách do Ruska, do Dánska, do Francie.

Zenit Petrohrad, FC Kodaň, Girondins Bordeaux, Slavia Praha - tak vypadá složení skupiny C.

„V osudí byli i atraktivnější soupeři než ti, které máme,“ připustil stoper Jakub Jugas. „To ale neznamená, že jsou slabí. Je to hratelná skupina a budeme chtít postoupit,“ dodal šestadvacetiletý hráč pro klubový web.

Svěřence kouče Jindřicha Trpišovského čekají všechny zápasy proti celkům, s nimiž má Slavia alespoň drobné pojítko.

FC KODAŇ Rok založení: 1992

Klubové barvy: bílá a modrá

Největší úspěchy: 12x mistr ligy (1993, 2001, 2003-04, 2006-07, 2009-11, 2013, 2016 a 2017), 8x vítěz domácího poháru (naposledy 2017)

Stadion: Telia Parken (kapacita 38 065 diváků)

Trenér: Staale Solbakken (Norsko)

Opory: Zeca, Viktor Fischer, Pieros Sotiriu

V dresu Kodaně nastupuje obránce Michael Lüftner, který působil v Edenu půl roku na jaře 2017, než si skvělými výkony vysloužil odchod na sever. V loňském ročníku Evropské ligy se střetla se Zlínem. Na Moravě remizovala 1:1, před vlastními fanoušky zvítězila 3:0 a Lüftner vstřelil první branku.

Za francouzské Bordeaux, kde momentálně působí bývalý reprezentant Jaroslav Plašil, zase hrával legendární Vladimír Šmicer před návratem do Slavie, tedy v letech 2005-07.

A Zenit? Tam působil portugalský ofenzivní záložník Danny. Ruský gigant za něj v roce 2008 dal 30 milionů eur, dlouho šlo o národní rekord. Bývalý reprezentant hrál v Petrohradu devět let, nosíval i kapitánskou pásku. Stejně jako občas v minulé (a nakonec jediné) sezoně ve Slavii.

„Skvělý los! Určitě budu zápasy Slavie a Zenitu sledovat. Bohužel doma, protože budeme mít určitě tréninky. Budou to těžké duely! Zenit je velice silný tým, ale Slavia má výborný kádr a velkou šanci postoupit do další fáze,“ myslí si Danny, který v létě odešel do portugalského Marítima.

BORDEAUX Rok založení: 1881

Klubové barvy: tmavě modrá a bílá

Největší úspěchy: 6x mistr ligy (1950, 1984-85, 1987, 1999, 2009); 4x vítěz domácího poháru (naposledy 2013)

Stadion: Matmut Atlantique (kapacita 41 458 diváků)

Trenér: Gus Poyet (Uruguay) - v součanosti suspendován

Opory: Benoit Costil, Youssouf Sabaly, Lukas Lerager

Slávisté si určitě oddechli, že jim páteční los v Monaku opět nepřisoudil Dynamo Kyjev, s nímž vypadli ve třetím předkole Ligy mistrů. Po odvetě v ukrajinské metropoli se zlobili na rozhodčího, šéf Jaroslav Tvrdík spílal UEFA.

S Dynamem se nicméně potká Jablonec, druhý český zástupce ve skupinách Evropské ligy. Při své premiéře se střetne ještě s Rennes a kazašskou Astanou, která byla soupeřem Slavie loni na podzim. Venku remizovala 1:1, ale domácí odvetu prohrála 0:1 a připravila se tím o postup do jarní fáze.

„Skupina Jablonce je velmi špatná na cestování, takže jsem rád, že jsme ji nechytli,“ dodal Jugas.

První zápasy základních skupin Evropské ligy se hrají ve čtvrtek 20. září, poslední 13. prosince.