Německý trenér, brankáři i hráči. Kvalitní tým, říká Hapal o Bröndby

Zvětšit fotografii Fotbalisté Bröndby Kodaň se radují z gólu. | foto: AP

dnes 15:59

Německý trenér, jeho krajané v bráně, v obraně i v záloze. I to je Bröndby Kodaň, soupeř sparťanských fotbalistů v 3. předkole Evropské ligy. Pokud se tam tedy přes Spartak Subotica probojují. „Rozhodně by to byl velice kvalitní soupeř,“ zdůraznil sparťanský kouč Pavel Hapal.

Bröndby Kodaň je jeden z nejpopulárnějších a nejtradičnějších dánských klubů. Kdysi za něj nastupovali i bratři Michael a Brian Laudrupové či Peter Schmeichel, slavní fotbalisté dánské historie. V minulé sezoně Bröndby vyhrálo základní část dánské ligy, ale v nadstavbě v boji o titul ho předstihl Midtjylland, s kterým rozhodující zápas prohrálo 0:1. Pak ho srazily remízy na hřišti Horsens a s Aalborgem. Trofej ale přece jen získalo, když vyhrálo Dánský pohár. A díky tomu si vybojovalo účast přímo v třetím předkole Evropské ligy, kde vyzve Spartu, nebo Suboticu. Bröndby Kodaň, vizitka Rok založení: 1964

Klubové barvy: žlutá a modrá

Web: https://brondby.com

Největší úspěchy: 10x mistr ligy (1985, 1987-88, 1990-91, 1996-98, 2002, 2005), 7x vítěz domácího poháru (naposledy 2018)

Stadion: Bröndby (kapacita 29 000 diváků)

Trenér: Alexander Zorniger (Německo)

Současné opory: Johan Larsson, Simon Tibbling, Hany Mukhtar

Zápasy proti českým týmům: 2003/04, 1. kolo UEFA: Žižkov - Bröndby 0:1 a 0:1

Ostatní: mezi elitu postoupil počátkem 80. let, první titul získal v roce 1985, poslední 2005;

maximem v Evropě je semifinále Poháru UEFA v sezoně 1990/91;

za Bröndby hrál v předchozích dvou sezonách i český útočník Jan Kliment, který v klubu hostoval ze Stuttgartu. zdroj: ČTK „Soustředíme se teď na to, abychom postoupili přes Suboticu, ale los dalšího předkola jsme samozřejmě sledovali,“ poznamenal sparťanský kouč Hapal pro klubový web. „Je to soupeř, kterého samozřejmě známe a pokud proti nim nastoupíme, budeme o nich mít dost informací z probíhající dánské ligy. Mají za sebou dva ligové zápasy, jedno vítězství a jednu remízu,“ řekl Hapal V pohárech není Bröndby úspěšné, dostat se přes předkola je v posledních letech nad jeho síly. Hajduk Split, Panathinaikos Atény nebo PAOK Soluň dánský tým dál nepustily.