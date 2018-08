Teplický Ljevakovič nastoupí do 250. zápasu v lize, chce mezi legendy

„Mám ještě rok smlouvu, a když budu zdravý, snad budu pokračovat“ dodal Ljevakovič

Příští týden překročí Kristova léta, bude mu 34. S Teplicemi je Bosňan spjatý už 11 let. „Strašně rychle mi to uteklo. A poslední roky lítají ještě víc, jak se blíží konec,“ zděsil se v klubové televizi. „Ani jsem nepočítal zápasy, teď už je každá čárka dobrá.“

Jen do dvou duelů z dosavadních 249 naskočil jako náhradník, jinak pokaždé táhl Teplice coby pevný článek základní sestavy.

Jubilejní ligový start v Liberci prý bude brát jako každý jiný. „Já se vždycky snažím zápas odehrát tak, jako by byl první nebo poslední. I když teď už je tělo unavenější než dřív a regenerace složitější,“ tvrdí fotbalový pracant a notorický sběratel žlutých karet.

Že jako první bude kvůli trestu za žluté karty stát, to si myslí jedna ze sázkových kanceláří. „Už jsem dostal pár esemesek, že jsem na to číslo 1, ale poslední dobou jsem se úplně zklidnil. Jak jsem zkušený, tolik neřeším některé zákroky. Doufám, že mi to vydrží a odehraju toho co nejvíc, abych se dostal do toho Klubu legend,“ zopakoval svou touhu autor 14 gólů v elitní soutěži.