Semifinále podle Kloppa: divoké i rekordní. Ani nevím, kolik to bylo, řekl

Německý sympaťák se mohl znovu zubit od ucha k ucha, když po středeční odvetě semifinále Ligy mistrů s AS Řím utíkal na hřiště gratulovat svým svěřencům i utěšovat zklamané soupeře.

Liverpool je i přes středeční porážku 2:4 finalistou Ligy mistrů. „Bylo to trochu divoké, že? Na můj vkus až moc vzrušující,“ smál se Klopp.

„Do finále však jdeme zaslouženě, i když jsme měli štěstí. Bez toho se ale prostě neobejdete, podívejte se na Real,“ poukazoval na postup španělského klubu přes Bayern Mnichov.

Liverpool s Římem vytvořily nový rekord, Liga mistrů totiž gólovější semifinále nepamatuje. Ve dvou zápasech padlo třináct branek!

Před týdnem dominovalo anglické mužstvo, ale AS přesto dokázal v závěru korigovat výsledek na 5:2. I proto byla odveta až do konce napínavá. „Řím musel riskovat a nám se je podařilo potrestat z protiútoků. Ani nevím, kolik to bylo. V součtu sedm šest? Úplně jsem se v těch počtech ztratil. Neskutečné,“ pokračoval Klopp.

Ten udělal za dva a půl roku v Liverpoolu z upadajícího obra konkurenceschopného evropského hráče.

Vzpomenete si ještě, v jakém stavu klub přebíral? V říjnu 2016 byl Liverpool v průběžné tabulce anglické ligy až desátý, výš než na osmou příčku ho do konce sezony ani Klopp nevytáhl.

Alespoň tak s týmem doputoval do finále Evropské ligy, kde narazil na Sevillu. Finále proti španělskému klubu ho čeká také letos, byť o level výš. V Lize mistrů a proti Realu Madrid, což je úplně jiná váhová kategorie. Evropský gigant, který poslední dva ročníky Champions League ovládl.

Jenže podle stylu, jímž doklopýtal do boje o zlato, se možná přece jen blíží změna. Nebo ne? „Liverpool je s trenérem Kloppem na prahu něčeho velkého,“ věří jeho bývalý kapitán Steven Gerrard.

Liverpool, který hrál letos Ligu mistrů už od kvalifikace, dal jen v hlavní fázi soutěže čtyřicet branek - to jsou v průměru víc než tři góly na zápas a v součtu o deset víc gólů než nastřílel Real.

„Všichni hráči mají úžasnou sezonu. Charakter, mentalita i fotbal, který ukazují, jsou úplně bláznivé,“ usmíval se Klopp. „Ale vím, o čem teď každý bude mluvit, co mi budete připomínat,“ obrátil se na novináře.

Posledních pět finálových zápasů, do kterých postoupil, totiž padesátiletý německý kouč prohrál. S Liverpoolem trofej ještě nemá. „Ale uděláme všechno pro to, abychom ji získali,“ slibuje.

„Vím, co to pro celý klub znamená. Fanoušci vždy chtěli, aby byl tenhle klub na úrovni nejlepších, aby na něj mohli být hrdí,“ líčil Gerrard, poslední kapitán Liverpoolu, jenž slavnou trofej pro vítěze Ligy mistrů zdvihl.

Stalo se to před třinácti lety a bylo to také trochu bláznivé. Vždyť po šestigólovém dramatu proti AC Milán o vítězi rozhodovaly až penalty. Ofenzivní smršť tentokrát slibuje i blížící se souboj Liverpoolu s Realem. Tak kdo je váš favorit?

Hraje se 26. května v Kyjevě.