Když Paříž už není nepřekonatelná. Hráli jsme výtečně, chválil Klopp

Na úvod Ligy mistrů porazili ve šlágru jednoho z favoritů. Zatímco francouzským šampionům uštědřili premiérovou porážku v ročníku, sami udrželi stoprocentní bilanci.

Fotbalisté Liverpoolu podle kouče Kloppa ukázali, že se můžou měřit s kýmkoliv.

„Dva tři roky zpátky si lidé možná mysleli: Paříž, to je nepřekonatelná překážka. Zato teď už neplatí, že bychom proti ní neměli šanci,“ těší Kloppa vývoj klubu.

Když v říjnu 2015 do Anglie přicházel, Liverpool se trápil na desátém místě. Obrýlený německý trenér ho hned v první sezoně dovedl do finále Ligového poháru a Evropské ligy, další ročník s ním postoupil do Ligy mistrů, kde se pak ofenzivně laděné mužstvo prostřílelo až do finále.

„Možná už máme tým lépe vyladěný než v minulosti,“ podotkl Klopp. „Proti Paříži hrála záloha ve složení, v jakém loni nastupovala pravidelně. Tyhle zápasy jsou pořád neuvěřitelně obtížné, mí chlapci ale mimořádně plnili náš plán.“

Překvapil, když od začátku nasadil dosavadního náhradníka Daniela Sturridge. Svého času věčně zraněný anglický forvard dosud sbíral ligové zářezy po minutkách. Příležitost na nablýskané scéně, kterou dostal kvůli nepříjemnému zranění oka kolegy Roberta Firmina, využil dokonale: postaral se o úvodní branku zápasu.

„Bylo příjemné sledovat jeho výkon, byl fantastický i co se týče práce pro tým,“ ocenil ho Klopp, který pak na poslední chvíli uzdraveného Firmina přece jen využil na závěr utkání. I tento tah mu vyšel, brazilská devítka šlágr úvodního kola skupin v nastavení rozhodla.

„V neděli to bylo bez šance, v pondělí stále nevypadal dobře. Ale ráno před zápasem mi řekl: Jsem v pohodě, můžu oko zase otevřít. To bylo fajn. Když pak máte Bobbyho Firmina k dispozici na lavičce, je to velká výhoda,“ uzavřel Klopp.