Alisson zachránil Liverpool a Klopp zářil: Zaplatil bych za něj dvojnásobek

V nastaveném čase to byl klíčový moment zápasu. Propadlý centr do šestnáctky, těžké zpracování útočníka Neapole Arkadiusze Milika a pohotová střela, kterou vyrazil brankář Alisson Becker. Být to gól, Liverpool v Lize mistrů skončil. A Neapol by místo dusivého zklamání pohltil karneval bezbřehé euforie.

„Kdybych věděl, že je Alisson až tak dobrý, zaplatil bych za něj dvojnásobek,“ zubil se po utkání trenér Jürgen Klopp. „Nikdy jsem něco takového neviděl, neuvěřitelný zákrok.“

Ulevilo se mu. Konečná tabulka Tým Z V R P S B 1. Paris St. Germain 6 3 2 1 17:9 11 2. Liverpool 6 3 0 3 9:7 9 3. Neapol 6 2 3 1 7:5 9 4. CZ Bělehrad 6 1 1 4 5:17 4 Liverpool, loňský finalista, byl v těžké a zamotané skupině C před posledním kolem jen třetí vzadu, na hraně vyřazení. Až úterním domácím vítězstvím 1:0, které zařídil jedinou brankou kanonýr Salah, postup do osmifinále zachránil.

A nejvíc děkuje právě brazilskému vousáči z brány. Ostrý faul na Mertense a trenér Ancelotti se ptal: Kde je video? Ve 13. minutě utkání na polovině hřiště ostrým faulem podrážkou napřed přejel Driese Mertense. Virgil van Dijk za ostrý faul dostal jen žlutou kartu.

„Měla to být červená. Opakované záběry to jasně ukázaly,“ zlobil se trenér Neapole Carlo Ancelotti. „Hodně se mluví o zavedení VAR, a kdy se tak stane v Lize mistrů, ale pro nás to bude už příliš pozdě,“ prohlásil.

UEFA zavedení videa do Ligy mistrů odkládala s tím, až bude dokonale připraveno, ale po několika podobných stížnostech v průběhu základních skupin se na začátku prosince rozhodla zavedení VAR uspíšit. Sudím bude k dispozici už od únorových bojů ve vyřazovací části. (ČTK)

„Je to fantastický gólman,“ smekl obránce Van Dijk. Trenér Klopp pak chválil celý tým: „Všichni pracovali skvěle, obránci toho na brankáře moc nepouštěli, a když už, podržel nás.“ Brazilského gólmana si Liverpool pořídil v létě z AS Řím za 65 milionů liber (asi 1,9 miliardy korun). Pár dnů byl nejdražším brankářem světa, než konkurenční Chelsea vysázela o sedm milionů liber víc za Kepu Arrizabalagu z Bilbaa. „Výtečně sbírá centry a pomáhá nám svým celkovým klidem,“ chválí ho kouč Klopp. Klidní jsou i fanoušci, kteří po dlouhé době cítí z vlastního brankáře jistotu. Nebo už si nevzpomínáte na poslední finále Ligy mistrů, jež ovlivnily hrubky Lorise Kariuse? Podobnou cestu, jen se šťastnějším koncem, by Liverpool v aktuální sezoně rád zopakoval. Osmifinálového soupeře, kterým bude jeden z vítězů z ostatních skupin, pozná v pondělí.