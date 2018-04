Porazili jsme nejlepší tým světa, řekl Klopp. Žasl nad bilancí střel

Manchester City je zdaleka nejútočnějším týmem Premier League, jeho hráči dali 88 branek v 31 zápasech. V Lize mistrů už to sice tak slavné není, ale ve statistikách jsou nad průměrem.

Jenže v Liverpoolu nic, nula, žádná střela mezi tyče.

„Tohle ani nejde naplánovat. Je to šílené, ale opravdu neměli střelu na branku,“ kroutil hlavou liverpooský kouč. „Je to něco opravdu výjimečného, protože mají skvělý tým. Navíc nehráli špatně, jen jsme je do šancí nepustili.“

Přitom defenzíva silnou stránkou Liverpoolu zrovna není, v Premier League tým inkasoval nejvíc z elitní pětky, 35 gólů v 31 duelech. Například City o čtrnáct méně.

„Naše obrana byla dominantní, ne moc zatažená a vždycky na správném místě. Takže když jsme vybojovali míč, vždycky jsme měli šanci využít otevřeného prostoru,“ poznamenal Klopp.

„A to se nám dařilo moc dobře a dali jsme tři parádní góly. Po přestávce už jsme víc bránili, měli jsme hrát víc s míčem,“ nelíbilo se Kloppovi.

Liverpool dokázal porazit Manchester City podruhé v sezoně. Poprvé se mu to povedlo v lednu v anglické lize, kde suverénnímu lídrovi připravil dosud jedinou prohru (4:3).

Úvodní čtvrtfinále označil liverpoolský kouč za reklamu na fotbal, především první poločas, kdy díky trefám Salaha, Oxlade-Chamberlaina a Maného vedl po půlhodině 3:0.

„První poločas byl fantastický. Takhle má vypadat fotbal,“ prohlásil Klopp. „City je kvalitní tým, ale my jsme dobře vyplňovali prostory, dokázali jsme si najít volná místa a byli jsme aktivní po celý zápas,“ dodal.

Navzdory vysoké výhře Klopp nepovažuje čtvrtfinále před odvetou v Manchesteru za rozhodnuté. „Jasně, vést 3:0 je lepší, než prohrávat 0:3. Ale Manchester nám to bude chtít doma oplatit. Zase budeme muset skvěle bránit, protože to je jediná možnost, jak můžete nad City vyhrát. Porazili jsme nejlepší tým světa, ale jsme pořád jen v poločase,“ prohlásil.