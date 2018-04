Vstali z mrtvých. V odvetě budeme plivat krev, slibují Římané

V Liverpoolu prohráli 2:5 a v odvetě musejí zvítězit o tři góly. Ano, přesně tak, jak se jim to před dvěma týdny nečekaně povedlo s Barcelonou.

S Římany už nikdo nepočítal, odveta po porážce 1:4 na Nou Campu měla být formalitou, ale nebyla. Statečný výkon outsidera a bohorovný přístup hvězd znamenal senzaci.

Je možné to zopakovat?

„Bude to těžší než proti Barceloně, protože Liverpool má jiný tým. S jinými kvalitami a přednostmi. Ale nezbývá nám než do toho dát všechno, hrát na hranici vlastních možností,“ nabádá obránce Alessandro Florenzi.

Fotbalisty AS školil v úterý zejména jejich bývalý spoluhráč Mohamed Salah, který dva góly sám dal a na další dva přihrál. Byl nepolapitelný, předvedl fenomenální výkon.

Policie zatkla fanoušky kvůli podezření z pokusu o vraždu Policie zatkla dva Římany ve věku 25 a 26 let kvůli podezření z pokusu o vraždu poté, co před úterním semifinále fotbalové Ligy mistrů v Liverpoolu napadli a vážně zranili příznivce anglického klubu. Třiapadesátiletý Ir utrpěl zranění hlavy a je v kritickém stavu v nemocnici. „Podle svědků dostala oběť ránu opaskem do hlavy a pak upadla na zem,“ uvedla policie. Napadený muž podle ní přijel na zápas Liverpoolu s AS Řím se svým bratrem a zraněn byl při potyčce fanoušků obou klubů. Podle BBC vyvolalo pouliční bitku několik desítek příznivců italského týmu, kteří napadli domácí fanoušky opasky. Na televizních záběrech byl vidět i fanoušek s kladivem v ruce. Zadrženo bylo sedm osob za napadení, obtěžování, držení útočných zbraní a poškozování cizí věci. (ČTK)

„Zato my nezvládali souboje. Všechny jejich šance následovaly po našich ztrátách,“ zlobil se trenér Eusebio Di Francesco, který do druhého poločasu nasadil i Patrika Schicka.

Ze začátku to měl český útočník složité. AS se na polovinu soupeře téměř nedostávalo, to až v závěru, kdy dalo dva góly. A šance měl i Schick, jenž nejprve směrem k bráně zablokoval odkop protihráče a pak hlavičkoval do brankáře.

„Srdcem, vůlí a hrdostí jsme se vrátili do hry. V odvetě budeme plivat krev za svůj klub. Bude to z naší strany úplně jiný zápas, nebudeme mít slitování,“ slíbil Florenzi.

Odveta se v Říme hraje za týden ve středu.