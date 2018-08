Stop! Pohárový postrach z Litoměřic vyřadil druholigový Varnsdorf

„Chtěli jsme se ukázat, celek z lepší soutěže je pro nás motivací,“ řekl David Surmaj, autor vedoucí branky domácích už v 5. minutě: „Vlítli jsme na ně, rychlý gól nás uklidnil a po celý zápas jsme byli nebezpečnější. Zasloužený postup.“

Pečeť na něm dal ještě v závěru 1. půle Macháček, tlak Varnsdorfu po přestávce nepřinesl šance, natož góly. „Zklamání,“ nezapíral trenér hostů David Oulehla. „První půlka od nás nebyla extrémně dobrá, měli jsme hodně nepřesností a ztrát a soupeř nás potrestal.“

Po Oulehlově bouřce v kabině se druholigista zvedl. „Hru jsme rozhýbali, byli jsme na míči, dominovali jsme. Ale my hrajeme jen po šestnáctku, máme obrovský problém dostat se do šance, dát průnikovou přihrávku, finálku. S tím se potýkáme i ve 2. lize. Víme o tom a pracujeme, abychom to odstranili.“

Varnsdorfský trenér si chtěl vyzkoušet některé hráče. „Dali jsme prostor klukům, co hrávali míň, aby se ukázali. Někdo se šancí naložil dobře, někdo hůř, někteří mě zklamali, to říkám upřímně.“

Zato domácí jsou v sedmém nebi a ožívají vzpomínky na jejich tažení v sezoně 2016/17. Tenkrát vyřadili prvoligovou Příbram, druholigovou Ostravu a zastavila je až Slavia, která jim v Edenu naložila 7:0.

„Kluci, kteří tehdejší postupy zažili, říkali, že to bylo fantastické. Snad ve 2. kole dostaneme ligového soupeře. Škoda, že se ještě nezapojí Sparta, tu bych jako její bývalý hráč chtěl,“ vysnil si Surmaj.

Postup ukořistil i další třetiligista z Brozan, výhru 2:0 v Mostě vystříleli Tichý a Vait. Ústí bude hrát v Mariánských Lázních v úterý 21. srpna, už v pátek ve 2. lize od 18 hodin hostí Žižkov. A v pátek se také losuje 2. kolo poháru, do něhož se zapojí už i týmy z nejvyšší soutěže vyjma účastníků evropských pohárů.