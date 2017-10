Deset let poté. Líšeň znovu žila fotbalovým zázrakem

Platný jsem spíš vzadu, prozradil slavný střelec Outrata Před deseti lety vstřelil líšeňský Pavel Outrata slávistům dva góly, jednou se trefili tentokrát. Právě on byl před deseti lety symbolem líšeňské vzpoury proti fotbalovému Goliášovi. Pavel Outrata v památném střetu nasázel Slavii dva góly. „Je to fakt už deset let,“ kroutí nevěřícně hlavou. „Pár kamarádů mi to sem tam ze srandy připomene, když si mě dobírají. Je to pěkná vzpomínka. A jsem rád, že jsem teď u toho mohl mít i své děti,“ liboval si po včerejší exhibici. Kdekdo by čekal, že se nejslavnějšími okamžiky své kariéry bude stále kochat. „Ale vlastně jsem se na ten zápas od té doby nikdy nedíval. I když jsem několikrát přemýšlel, že se mrknu, jak to probíhalo,“ oznamuje Outrata. Přestože jej ještě dlouho poté oslavovali jako střelce, v ofenzivě zažil jen krátkou epizodu. „Nevím, jak to tenkrát přišlo, že jsem pod panem Smrčkem pár zápasů před Slavií začal nastupovat v útoku. Myslím, že jsem pro tým platný spíš vzadu,“ přibližuje nyní třiatřicetiletý fotbalista. Po Slavii byli líšeňští hoši za hrdiny, k trvalé slávě se však žádný z nich neprokousal. „Každý přemýšlí, že by se mohl posunout nahoru, a některým z nás se to podařilo. Třeba já jsem šel o soutěž výš. Ale pořád to byl jen jeden zápas a senzace, takže asi nikoho nenapadlo, že by se odrazil k velké kariéře,“ sděluje Outrata, který nyní kope v nižší rakouské soutěži a futsalovém prvoligovém Helasu.