Líšeň vs. Slavia. Slavný duel se zázračným výsledkem bude mít repete

Fotbal

Další 3 fotografie v galerii RADOST Fotbalisté Líšně slaví pohárové vítězství nad Slavií v říjnu 2007. | foto: Monika Hlaváčová, MF DNES

dnes 8:56

Někteří už dávno odložili kopačky, jiní se rozutekli široko daleko. Nyní se však fotbalisté ze staré líšeňské party znovu sejdou, aby si připomněli událost, která z nich nakrátko učinila obdivované hrdiny. Vzpomenete si? Ve středu to bude na den přesně deset let, co Česko žaslo nad jedním z největších fotbalových zázraků své historie.