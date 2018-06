Messi, kapitán Argentiny, totiž proti Islandu neproměnil penaltu.

„Bolí to. Zasloužili jsme si víc než jediný bod, kdybych dal gól, zápas by to změnilo,“ litoval po utkání s Islandem.

Třicetiletý Messi nezažívá úspěšný úvod turnaje. Je pod tlakem, protože na něj celá země spoléhá. Doufá, že to Messi dokáže.

Že po po dvaatřiceti letech přiveze domů do Argentiny pohár, který pro ni naposledy vybojoval právě tým okolo Diega Maradony.

RONALDO VS. MESSI. Zatímco portugalský útočník v pátek proti Španělsku z pokutového kopu skóroval a k tomu přidal ještě další dva góly, Argentinec Lionel Messi se v sobotu trápil. Ani jedenáct střel včetně penalty mu proti Islandu ke gólu nestačilo.

„Cítíme hořkost, že jsme v prvním utkání na turnaji neuspěli. Ale nic se neděje, musíme teď hlavně přemýšlet nad Chorvatskem,“ směřuje Messi pozornost k dalšímu zápasu, který hrají Argentinci ve čtvrtek.



Vystoupí v něm Messi ze stínu Ronalda, který v prvním zápase mistrovství zářil a nastřílel hattrick Španělsku?

„Proti Islandu to měl Leo těžké, soupeř výborně bránil, ucpával prostory,“ hodnotil argentinský kouč Jorge Sampaoli.

Přesto se Messi dostal rovnou k jedenácti střelám, jenže bez gólu. Jestli má být Argentina úspěšná, takovou statistiku už její nejlepší hráč po dalších zápasech mít nesmí.