Demolition Man. Messi má hattrick č. 39 a zase vládne střelcům

V kabině si na něj fixou připsal: 19. září 2017, proti Eibaru. A přikreslil čtyři míče, aby nezapomněl, že mu hattrick nestačil. Barcelona zdemolovala Eibar 6:1 a Messi u toho skóroval čtyřikrát.

„Když je Messi na hřišti, všechno je jednodušší. Snad s námi zůstane ještě hodně dlouho,“ poklonil se mu střední záložník Denis Suárez. „Nemám pro Messiho slov. Zápas od zápasu nás překvapuje. Je privilegium s ním hrát,“ přidal se portugalský obránce Nélson Semedo.

Copak může Messi ještě někoho překvapovat?

On je geniální.

Ve všech směrech originální.

Prakticky nezastavitelný.

Navíc jeho fotbalové koncerty se nikdy neomrzí.

Jen při domácích zápasech v mohutné aréně Nou Camp vstřelil už 301 branek. Dohromady za Barcelonu neskutečných 519.

Upřímně, nemít Messiho, mohlo to být lehké úterní trápení. Nebojácný outsider z Eibaru nejenže vstřelil gól, ale měl v utkání první vyloženou šanci, jednou trefil tyč a jednou břevno. Výsledek je až příliš krutý.

Kvůli Messimu. „Leo je ten nejinteligentnější hráč, jakého jsem kdy viděl. I když to na první pohled vypadá, že se na hřišti nic nestane, on sám je schopný vytvořit nebezpečnou situaci. On fotbal miluje a užívá si ho,“ smekl trenér Ernesto Valverde.

Třicetiletý velmistr už devět sezon v řadě nastřílel minimálně osmatřicet soutěžních gólů, a jestli bude pokračovat v aktuálním tempu, dočká se i tentokrát.

S devíti góly vede tabulku ligových střelců. V posledních pěti soutěžních zápasech za Barcelonu skóroval jedenáctkrát! Alavés pokořil dvakrát, v derby s Espaňolem zvládl hattrick, proti Juventusu v Lize mistrů si připsal další dva góly a výsledek s Eibarem už znáte.

Lionel Messi (vlevo) v souboji s Danim Garciou z Eibaru.

Přitom tentokrát Barcelona zdaleka nehrála s tím nejlepším, co její ofenzivní řada nabízí. Luis Suárez odpočíval, Rakitič nastoupil až jako náhradník, mladičký talent Dembélé bude zhruba čtyři měsíce léčit přetržený stehenní sval a Neymar už samozřejmě střílí góly v Paříži.

O to víc záleží na Messiho výjimečnosti. Jako v úterý.

1. gól: stoupl si k penaltě, dal si miniaturní rozběh a trefil se do růžku.

2. gól: mezi čtyřmi obránci v zelenobílých dresech se neukvapil a zhranice šestnáctky vystřelil milimetrově po zemi. Klasický Messi!

3. gól: tentokrát na něm viseli dva obránci, tahali ho za dres, třetí ho křižoval. Messi ataky ustál a pálil ve skluzu.

4. gól: těsně před půlnocí využil delikátní ťukes s Aleixem Vidalem.

Pokud neznáte tabulku španělské ligy, tak vězte, že Barcelona v pěti kolech neztratila ani bod. I proto se netrpělivě čekalo, s jakou gólovou vášní se po pětizápasovém trestu vrátí Cristiano Ronaldo, superman Realu.

Jenže ouha, Portugalec vyšel naprázdno a jeho tým doma senzačně prohrál 0:1 s Betisem Sevilla. Propast mezi Barcelonou a vrávorajícím šampionem z Madridu se se hned v úvodu sezony rozevřela na sedm bodů. Což je další dobrá zpráva pro Messiho.