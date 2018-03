Messiho gól číslo 600. Unikátní hráč, mít ho, tak vyhrajeme, uznal soupeř

Barcelona díky vítězství nad druhým Atlétikem zvýšila náskok na prvním místě španělské ligy na osm bodů. „O titulu je rozhodnuto,“ prohlásil kouč soupeře Diego Simeone.

„Byl to vyrovnaný zápas, ale Barcelona má Messiho, unikátního hráče, který znovu udělal rozdíl. Pokud bychom ho vzali a navlékli do dresu Atlétika, vyhráli bychom 1:0,“ řekl argentinský kouč.

Messi rozhodl zápas v prvním poločase precizně kopnutým přímým kopem. Barcelona v aktuální sezoně ještě neprohrála.

„Ztrácíme osm bodů a čísla nelžou. Barcelona normálně neprohrává čtyři nebo pět zápasů, které zbývají. Ale je to fotbal a na něm je krásné, že nikdy dopředu nevíte,“ podotkl Simeone.

Jeho tým dokázal v sezoně 2013/14 získat titul, které si jinak ve Španělsku pravidelně rozdělují Barcelona s Realem Madrid. „Tehdy jsme dosáhli na nemožné a bude těžké to někdy zopakovat. Barcelona s Realem dominují čtrnáct let let, rozpočtem se jim prostě nemůžeme přiblížit,“ dodal sedmačtyřicetiletý trenér.

Reakce z Barcelony? Diplomatická. „Pro zisk titulu je to důležité a klíčové vítězství. Udělali jsme velký krok, dalšíale definitivní to ještě není,“ řekl Ernesto Valverde, kouč Barcelony.