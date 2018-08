Baník mezi výjimečnými. Kdo ještě má v kádru dva střelce hattricků

„Kdo říká, že pro něj hattrick nic neznamená, ten kecá,“ zdůraznil Baroš po nedávném vítězství nad Příbramí (3:0).

Diop v pondělní dohrávce sestřelil domácí Olomouc (4:1), hattrick rozdělila přestávka. První gól dal v prvním poločase, další dva po hodině hry.

„Jsem šťastný, ale na mých gólech mají velkou zásluhu spoluhráči. Máme výbornou partu. A hlavně, důležité jsou ty tři body,“ poznamenal senegalský útočník.

I díky hattrickům, což je ve fotbale mimořádný počinek, Baník prožívá parádní start do sezony - z pěti kol vyhrál čtyřikrát, je čtvrtý o skóre za Slavií, největším favoritem na titul.

Baník je také jedním z mála klubů, jehož aspoň dva hráči dali tři góly za zápas během jednoho ročníku.

Tým se dvěma střelci hattricků během jedné sezony Baník Ostrava 2018/2019: Milan Baroš, Dame Diop Viktoria Plzeň 2017/2018: Michael Krmenčík, Aleš Čermák Mladá Boleslav 2016/2017: Golgol Mebrahtu, Jan Chramosta

V tom minulém se to povedlo Aleši Čermákovi a Michaelu Krmenčíkovi z Plzně.

Nejlepší ligový střelec Krmenčík se dočkal až v závěrečném kole na Dukle (5:1), v té době už Plzeňští měli jistý titul. Přitom v předchozích devíti jarních duelech skóroval jen dvakrát.

„Já už dostával smsky, jestli to není trapné být nejlepší střelec se třinácti góly. Taky mi to přišlo trošku blbý, tak jsem si řekl, že to číslo nechám narůst. Povedlo se mi dát šestnáct gólů, což je asi lepší číslo, než smolná třináctka,“ říkal Krmenčík v květnu.

O měsíc dřív vítězství v Brně 3:1 vystřílel záložník Aleš Čermák, pro kterého to byly první ligové góly v sezoně. „V tu chvíli jsem si uvědomil, že by mi do branky spadlo úplně všechno. Tři góly jsem dal naposledy snad někdy v žácích na halovém turnaji,“ vzpomínal tehdy Čermák, spíš sváteční střelec.

Kdo také dal v posledních 5 letech hattrick v první lize Milan Baroš, Dame Diop (oba Ostrava), Nikolaj Komličenko, Golgol Mebrahtu, Jan Chramosta, (všichni Boleslav), Tomáš Wágner (Boleslav a Karviná), Josef Šural (Sparta a Liberec), David Lafata (Sparta a Jablonec), Milan Škoda, Tomáš Souček, Tomáš Mičola (všichni Slavia), Jakub Řezníček (Olomouc), Milan Kerbr, Marek Bakoš (oba Liberec), Tomáš Pilík (Příbram), Libor Došek, Jaroslav Diviš (oba Slovácko), Elvis Bratanovič, Jevgenij Kabajev (oba Bohemians), Vojtěch Štěpán (Hradec), Stanislav Tecl, Michael Krmenčík, Aleš Čermák (všichni Plzeň), Michal Ordoš (Olomouc).

Jan Chramosta v červenci 2016 v 1. kole dal za Mladou Boleslav tři góly Liberci (3:0), jeho tehdejší spoluhráč Golgol Mebrahtu v dubnu 2017 sám vystřílel vítězství v Brně 3:2. I Mladá Boleslav měla během jednoho ročníku dva fotbalisty, kteří se trefili třikrát za zápas

Hattrick je vzácná věc, letos v úvodních pěti kolech na něj vedle Baroše s Diopem dosáhl už jen boleslavský Nikolaj Komličenko. V sobotu pomohl k demolici Opavy 6:1.

V minulé sezoně kromě Krmenčíka s Čermákem slavili tři góly v utkání sparťan Josef Šural, Jakub Řezníček za Olomouc, liberecký Milan Kerbr, Jevgenij Kabajev z Bohemians, boleslavský Golgol Mebrahtu, ano nová posila Sparta dala hattrick v předchozích dvou ročnících.

Králem hattricků posledních let je David Lafata, který v květnu ukončil profesionální kariéru.

Svůj první hattrick slavil v květnu 2004 v Plzni, kde pomohl k triumfu mateřským Českým Budějovicím 4:2.

Během jara 2011 se mu unikátní kousek povedl za Jablonec dokonce třikrát: proti Liberci, Českým Budějovicím a Hradci Králové. Téhož roku v srpnu dal tři góly ve dvou zápasech za sebou - skolil Ostravu a České Budějovice.

Po přestupu do Sparty má na kontě čtyři hattricky: proti Mladé Boleslavi, Brnu a Příbrami, navíc Jihlavě dal v květnu 2016 pět branek.

Lafata pálil i v pohárech, v předkole Ligy mistrů v létě 2014 dal v jednom utkání pět gólů Levadii Tallin a následně v další fázi skóroval třikrát proti Malmö. Tenkrát však Sparta stejně nepostoupila.