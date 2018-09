Sporná penalta na Ukrajině. Škriniar: Podle mě nebyla, ale co se dá dělat?

Co se v Lize národů nepodařilo Čechům, nepovedlo se ani Slovákům.

Ukrajina oba úvodní zápasy zvládla - ten první, v Uherském Hradišti, díky dvěma trefám z nastavení poločasů. Ten druhý, doma ve Lvově, díky pokutovému kopu z 80. minuty.

Střídající Cygankov si na hranici vápna obhodil stopera Milana Škriniara, zkoušel se kolem něj dostat a po kontaktu s jeho rukou upadl.

„Natlačil jsem se před hráče a on přes mě přepadl. Ještě jsem to na videu neviděl, podle mě to penalta nebyla,“ líčil po utkání Škriniar. „Ale rozhodčí ji zapískal, co se dá dělat?“

„Z mého pohledu souboj tělo na tělo, takových je v šestnáctce spoustu,“ konstatoval brankář Martin Dúbravka, jenž si na penaltovou ránu Andrije Jarmolenka sice sáhl, ale vytěsnit ji nedokázal.

Skóre 1:0 už slovenští fotbalisté v závěru nezvládli změnit.

„Zápas by si zasloužil remízu. Škoda úseku, v němž jsme se chystali získat převahu, jenže přišla penalta. Zákrok s faulem to byl tak padesát na padesát, oba hráči si vytvářeli prostor... Těžko se mi k tomu vyjadřuje. Nezasloužili jsme si prohrát,“ prohlásil pro web slovenského svazu trenér Ján Kozák.

Slováci tak jsou před říjnovým derby s českou reprezentací rovněž na nule, zatímco Ukrajina má velmi dobře nakročeno k vítězství ve skupině. A tudíž k postupu do nejvyšší Ligy A a zároveň případně do play off o dodatečná místa na Euru 2020 pro neúspěšné účastníky klasické kvalifikace.

Ukrajinský kouč Andrej Ševčenko ale optimismus brzdí: „Nic není rozhodnuté. Naše skupina je náročná, máme obtížné soupeře a čekají nás ještě dva těžké zápasy,“ uvedl.