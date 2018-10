Nesmíme se bát hrát, není co ztratit, říká Novák před duelem s Ukrajinou

Je pravděpodobné, že osmadvacetiletý bek v úterý večer od 20.45 středoevropského času vyběhne na trávník v základní sestavě.

Proti Slovensku (2:1) to byl právě on, kdo naskočil do hry, když nemohl pokračovat nemocný Pavel Kadeřábek.

Postupový klíč Ukrajina má po dvou zápasech šest bodů (Češi tři) a stačí jí remíza, aby skončila ve skupině první. Prvním rozhodujícím kritériem při rovnosti bodů jsou totiž vzájemné zápasy, a ty by díky výhře v Česku měla lepší. Dalším faktorem je lepší rozdíl ve skóre, potom počet vstřelených branek ve vzájemných duelech. Česko má tak v předposledním utkání skupiny jasný úkol: zvítězit.

Předpokládá se, že pozici na levém kraji obrany Novák obsadí. „To je na trenérovi,“ prohodil. „Budu se připravovat jako normálně. Každý by měl být rád, že reprezentuje.“

Zářijový zápas s Ukrajinou (1:2) jste sledoval z lavičky. Co od ní očekáváte tentokrát?

Mě osobně Ukrajinci v Uherském Hradišti hrozně překvapili. Hrají kombinační fotbal, jsou silní na míči. Je potřeba tohle narušit, dostat je trošku z komfortní zóny, kterou si vytvořili. Doufám, že budeme pokračovat ve výkonu, který jsme předvedli proti Slovákům.



Bude to těžší zápas než se Slovenskem?

Nejsem si jistý. Bude to na podobné úrovni. Slovensko je vždy specifické, na druhou stranu Ukrajina má šest bodů, my máme tři a chtěli bychom se na ně dotáhnout. Je na nás nějaký tlak, ale neřekl bych, že by to byl větší zápas.

Může průběh utkání ovlivnit i to, že domácím stačí k první příčce remíza?

Samozřejmě může. My musíme hrát otevřeně, nesmíme se bát hrát. Nevím, jestli by bylo dobré, kdybychom jen čekali na nějaký brejk... Musíme nastavit takovou taktiku, aby byla vítězná.



Je správnou cestou hrát s Ukrajinou otevřený fotbal?

To ne. Zbytečně to otevřít? To vůbec ne. Budeme vycházet ze zajištěné obrany. Samozřejmě budeme chtít využít brejků. Ale kdybychom jen vyčkávali v bloku na jejich chybu, dostávali bychom se pod tlak. Budeme hrát určitě aktivně, ale ze zajištěné obrany. Musíme být kompaktní.



Velkou ukrajinskou hrozbou jsou křídelní hráči. Jak je bránit?

Záleží na situaci. Někdy je lepší proti nim vystoupit, jindy je lepší zůstat. Někdy se to nepovede, to je prostě fotbal, z chyb padají góly. Ale něco otevírat a dávat jim prostor k centrům a rychlým protiútokům, to se venku nevyplatí.



Pokud nastoupíte, nejspíš budete hrát na nebezpečného Jarmolenka. Máte ho nastudovaného?

Ať už tam bude kdokoliv, budu vědět, kdo to je, hráče si vždycky nastuduji. Jako před každým zápasem.

V domácím zápase krajní hráči hodně zlobili tím, že si sbíhali do středu, a obranu tak trhali.

Dávají tak prostor krajním obráncům. Napravo hraje levák a naopak, hodně si to dávají do středu. Musíme být hráčům blíž a nenechat je odcentrovat, vystřelit, cokoliv. Prostě jim nesmíme dát prostor k ničemu.