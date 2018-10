Ať hraje Vydra i Schick. A do brány Vaclíka, radí čtenáři Šilhavému

Fotbal

Zvětšit fotografii Trenér Jaroslav Šilhavý uděluje pokyny hráčům na tréninku české fotbalové reprezentace. | foto: ČTK

dnes 17:59

Do středu obrany by postavili Čelůstku s Brabcem, do zálohy třeba Jankta. Do sobotního zápasu Ligy národů proti Slovensku pošlete od začátku také Schicka i Vydru, radí fotbaloví fanoušci reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Šilhavému v anketě iDNES.cz.

Startuje nová éra národního týmu. Šilhavý začíná rovnou v ostrém utkání, pro sobotní duel v Trnavě (výkop 15.00) bude skládat svou první jedenáctku v roli kouče české reprezentace. Čtenáři iDNES.cz mají o její podobě jasno. Na postu brankáře vyhrál v hlasování jednoznačně Tomáš Vaclík, kterému se od letního přestupu do Sevilly vede skvěle. Se svým novým týmem dokonce vede španělskou nejvyšší soutěž. ANKETA Podívejte se, jak jste hlasovali Velkou důvěru veřejnosti mají „bundesligoví“ praví obránci Pavel Kadeřábek a Theo Gebre Selassie, kteří se stejně jako Vaclík vešli mezi elitní pětici hráčů s nejvíce hlasy. Jeden z nich bude muset pochopitelně nastoupit na levém kraji defenzívy, s čímž se počítá. Oba na této pozici v klubu či reprezentaci několikrát alternovali. Známým faktem je, že v Trnavě nastoupí zcela nová stoperská dvojice. A podle účastníků ankety by ji měl Šilhavý složit z fotbalistů z turecké ligy: uprostřed obrany chtějí čtenáři Čelůstku z Antalyasporu a Brabce z Rizesporu. V záloze by měl určitě hrát nový kapitán národního týmu Dočkal, který obdržel třetí nejvyšší počet hlasů. Vedle něj vidí fotbaloví příznivci Baráka, defenzivnější úkoly zastane Souček. Slovensko - Česko sobota 15.00 v Trnavě Sledujte podrobný online přenos minutu po minutě. A co s kraji? Hlasy lidu chtějí v základní sestavě Vydru a Jankta, čili hráče, kteří preferují levou postranní čáru. Šilhavý při oznamování nominace naznačil, že vpravo může zaskočit první jmenovaný. I ten druhý na pravé straně zálohy několikrát hrál. Na hrot pak čtenáři iDNES.cz žádají Schicka z AS Řím. Dvaadvacetiletý útočník dostal dokonce nejvíc hlasů ze všech. Sestava podle hlasů čtenářů by vypadala následovně: Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Brabec, Gebre Selassie - Jankto, Dočkal, Souček, Barák, Vydra - Schick.