Proti Slovensku si čtenáři přejí Kalase i Daridu, do brány Vaclíka

Fotbal

Zvětšit fotografii Český brankář Tomáš Vaclík zasahuje v zápase s Ukrajinou. | foto: Reuters

dnes 13:50

Ať chytá Tomáš Vaclík, před ním by ve středu obrany měl vedle Ondřeje Čelůstky nastoupit Tomáš Kalas. A na beku by fanoušci rádi viděli Theodora Gebre Selassieho, ukazuje anketa před utkáním Ligy národů se Slovenskem. To se hraje v pondělí od 20.45.

Čtenáři iDNES.cz radí reprezentačnímu trenérovi Jaroslavu Šilhavému totožnou jedenáctku, jakou chtěli na přípravu s Polskem. Ta se oproti jejich přání lišila na čtyřech postech. Soudě podle výsledků ankety nicméně kvartet Pavlenka, Brabec, Novák, Pavelka v Gdaňsku nezaujal dostatečně. Byť třeba gólman Jiří Pavlenka se blýskl výtečným výkonem, mezi nejvybíranějších jedenáct se nevešel. Skončil těsně za svým konkurentem Tomášem Vaclíkem - o 126 hlasů. Sestava čtenářů iDNES.cz proti Slovensku Vaclík - Kadeřábek, Čelůstka, Kalas, Gebre Selassie - Souček, Darida - Vydra, Dočkal, Jankto - Schick. Stopera by vedle jistého Čelůstky, jenž mimochodem v anketě obsadil čtvrtou příčku, měl odehrát Kalas, jenž v Polsku nastoupil až do druhé půle. Stejně jako Vladimír Darida, dlouholetá stálice, jehož příznivci upřednostňují před Davidem Pavelkou. ONLINE: Česko - Slovensko Zápas Ligy národů sledujeme od 20.45. A na krajích obrany mají podle fanoušků nastoupit bundesligoví beci Pavel Kadeřábek a Theo Gebre Selassie. Oba hrávají vpravo, v případě potřeby nicméně umějí zaskočit i na druhé straně. Gebre Selassie posledně zaujal dokonce jako pravý záložník. Na tomto postu by měl hrát Matěj Vydra, vlevo zase Jakub Jankto, střelec vítězné branky v Polsku. Uprostřed zálohy vidí čtenáři vedle Daridy ještě Tomáše Součka s kapitánem Bořkem Dočkalem. Ten obdržel v anketě druhý nejvyšší počet hlasů, nejvíce jich dostal Patrik Schick, aktuálně český útočník číslo jedna.