Srbsko hraje v Lize národů s Černou Horou, večer Itálie vyzve Portugalsko

Vzájemné utkání v Černé Hoře před měsícem vyhráli Srbové. Bylo to poprvé, co se země po rozpadu v roce 2006 utkaly. Srbsko si v případě vítězství pojistí první místo, Černá Hora by se k němu ziskem tří bodů přiblížila.

V nejvyšší divizi bojují o první místo fotbalisté Portugalska s Itálií, o patro níž se zase pokusí vyhnout sestupu Švédsko, které hraje v Turecku.

Liga A

Skupina 3

Liga B

Skupina 2

Turecko Turecko : Švédsko Švédsko 0:0 (-:-) Rozhodčí: Kovács I. – Marinescu V. F., Artene O. (všichni RUM)

Liga C

Skupina 1

Albánie Albánie : Skotsko 0:0 (-:-)

Skupina 4

Srbsko Srbsko : Černá Hora 0:0 (-:-) Rozhodčí: Alberto Undiano – Roberto Alonso, Juan Yuste (všichni ESP)

Rumunsko Rumunsko : Litva 0:0 (-:-)

Liga D

Skupina 3

Ázerbájdžán : Faerské ostrovy 0:0 (-:-)