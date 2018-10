Španělé hostí Anglii a mohou stvrdit první příčku, Islandu hrozí sestup

Španělé v září v Anglii vyhráli 2:1 a smetli Chorvatsko, finalistu letního mistrovství světa.

Pokud dnes v Seville neprohrají, první příčku, a tím i možnost zahrát si v play off o celkový triumf v Lize národů jim těžko někdo vezme. Teoreticky by to mohli dokázat Chorvaté: v listopadu vyhrát v Anglii a porazit Španěly minimálně o šest branek. Je to reálné?

Všechna pondělní utkání Ligy národů se hrají od 20.45.

V nejvyšší úrovni hraje ještě Island proti Švýcarsku a nutně musí vyhrát, jinak sestupuje do druhé ligy.

V Lize B se hraje jediný zápas: Bosna a Hercegovina hostí Severní Irsko a výhra ji zásadně přiblíží k první příčce.

Liga A

Skupina 4

Španělsko Španělsko : Anglie Anglie 0:0 (-:-) Sestavy:

de Gea – J. Castro, Nacho Fernández, Ramos (C), Alonso – Th. Alcântara, Busquets, Saúl Ñíguez – Aspas, Rodrigo, Asensio. Sestavy:

Pickford – Trippier, Maguire, Joe. Gomez, Chilwell – Barkley, Dier, Winks – Sterling, Kane (C), Rashford. Náhradníci:

Arrizabalaga, Pau López – Albiol, Morata, Koke, Alcácer, Suso, Azpilicueta, Rodri, Gayá, Bartra, D. Ceballos. Náhradníci:

Butland, Bettinelli – Walker, Alexander-Arnold, Dunk, N. Chalobah, Mount, Maddison, Sancho. Rozhodčí: Marciniak – Sokolnicki, Listkiewicz (vš. Polsko)

Skupina 2

Island Island : Švýcarsko Švýcarsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Halldórsson – Eyjólfsson, Árnason, R. Sigurdsson, Magnússon – E. Bjarnason, Sigurjónsson, B. Bjarnason, Traustason – G. Sigurdsson (C) – Finnbogason. Sestavy:

Mvogo – Lang, Schär, Elvedi, Moubandje – Zakaria, Xhaka (C) – Seferović, Shaqiri, Zuber – Gavranović. Náhradníci:

Kristinsson, Rúnarsson – Sävarsson, Fjóluson, Fridjónsson, Ingason, Sigthórsson, A. Gudmundsson, Gíslason, Kjartansson, A. Skúlason. Náhradníci:

Sommer, Von Ballmoos – Hadergjonaj, Steffen, Freuler, E. Fernandes, Fassnacht, Al. Ajeti, Sow, Klose. Rozhodčí: Ekberg – Culum, Hallberg (všichni Švédsko)

Liga B

Skupina 3

Bosna a Hercegovina : Severní Irsko Severní Irsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Šehić – O. Vranješ, T. Šunjić, E. Zukanović, Civić – Bešić, Pjanić, Sarić – Višća, Džeko (C), Duljević. Sestavy:

Peacock-Farrell – McNair, Cathcart, J. Evans (C), Lewis – Norwood, S. Davis, Saville – C. Evans, Boyce, Dallas. Náhradníci:

Begović, Kjosevski – Bajić, Cimirot, Krunić, Milošević, Nastić, Prcić, Zakarić, Todorović. Náhradníci:

Carson, McGovern – Ferguson, T. Flanagan, Hughes, Jones, Magennis, C. McLaughlin, Smith, Vassell, Whyte. Rozhodčí: Mattias Gestranius – Jan-Peter Aravirta, Mikko Alakare (všichni Finsko)

Liga C

Skupina 2

Finsko : Řecko Řecko 0:0 (-:-) Sestavy:

Hradecky – Raitala, Toivio, Arajuuri, Uronen – Lod, Kamara, Sparv (C), Soiri – Tuominen, Pukki Sestavy:

Barkas – Bakakis, Papastathopoulos (C), Manolas, Tsimikas – Zaca, Tziolis – Bakasetas, Fortounis, Pelkas – Mitroglou Náhradníci:

Joronen, Jaakkola – Skrabb, Väisänen, Taylor, Markkanen, Schüller, Halsti, Forsell, Pirinen, Lam, Karjalainen Náhradníci:

Karnezis, Paschalakis – Tzavellas, Bouchalakis, Christodoulopoulos, Koulouris, Lampropoulos, Kourbelis, Karelis, Kolovetsios, Giannoulis, Fetfatzidis Rozhodčí: Gil – Sapela, Borkowski (všichni Polsko)

Estonsko : Maďarsko Maďarsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Aksalu – Teniste, Baranov, Mets, Tamm, Pikk – Luts, Antonov, Vassiljev (C), Ojamaa – Anier. Sestavy:

Gulácsi – Baráth, Orban, Kádár – Lovrencsics, D. Nagy, Kovács, Kleinheisler, A. Nagy – Sallai, Szalai (C). Náhradníci:

Lepmets, Meerits – Kams, Vihmann, Kaljumäe, Puri, Purje, Lepistu, Sappinen, Kallaste, Dmitrijev. Náhradníci:

Dibusz, Gróf – Lang, Vinícius, Gyurcsó, Németh, Kalmár, Pátkai, Varga, Eppel, Bese, Holender. Rozhodčí: Özkahya – Sesigüzel, Yemisken (všichni TUR)

Liga D

Skupina 2

Bělorusko Bělorusko : Moldavsko 0:0 (-:-) Sestavy:

Gorbunov – Poljakov, Majevskij, Martynovič, Sivakov, Rios – Kisljak, Staševič, Kendyš – Saroka, Kovalev Sestavy:

Košelev – Jardan, Posmac, Epureanu, Reabciuk – Ginsari, Gatcan, Carp, Antoniuc – Ionita, Damascan Náhradníci:

Burko, Dragun, Gutor, Černik, Korzun, Laptěv, Někhajčuk, Politevič, Putsila, Signěvič, Skavyš Náhradníci:

Anton, Boiciuc, Cociuc, Dědov, Graur, Namasco, Rozgoniuc, Sandu