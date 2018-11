Tak vysokou výhru jsem nečekal, připustil po premiéře Hapal

„Jsou to krásné pocity. Chtěli jsme vyhrát, ale nečekal jsem, že to bude takovým rozdílem. Krásný výsledek v těžkém zápase s kvalitním soupeřem. Chválím celé mužstvo za pracovitost v celém utkání. Dát čtyři góly Ukrajině, která příliš neinkasuje, je paráda,“ citovala slovenská média Hapala.

Jeho noví svěřenci vedli v 26. minutě po gólech Alberta Rusnáka a Juraje Kucky už 2:0, po přestávce snížil Evhen Konopljanka, ale pak přidali domácí Adam Zrelák a Róbert Mak další dvě branky.

„Byli jsme při chuti, chtěli jsme střílet. Dařila se nám přechodová fáze po zisku míče, hráli jsme kolmo, v šestnáctce jsme měli hodně hráčů. Dvacet minut po přestávce nás Ukrajina držela, ztráceli jsme míče, ale je třeba zohlednit i její kvalitu,“ řekl Hapal.

„Myslím, že jsem dokázal motivovat všechny hráče, nejen jednotlivce. Jsem rád, že hráči zápas odmakali a byli zaslouženě odměněni čtyřmi góly,“ pochvaloval si český kouč, který v říjnu nahradil Jána Kozáka.

Ještě v úvodu podzimní sezony trénoval Spartu a nyní ho čeká návrat do Prahy. Se slovenskou reprezentací potřebuje Hapal v pondělním derby v Edenu zvítězit, aby ji udržel ve skupině B Ligy národů. Český celek totiž v září vyhrál 2:1 v Trnavě, takže má při současné bodové rovnosti v tabulce lepší vzájemnou bilanci.

Vstupenky na Slovensko Fotbaloví příznivci si mohou vstupenky zakoupit tradičně na webu http://www.vstupenkyfotbal.cz, k dispozici mají čtyři cenové kategorie: 390 korun, 690 korun, 990 korun a 1190 korun. Vstupenky jsou v prodeji i v pondělí na pokladnách v Edenu.

„V Praze to pro mě bude specifický zápas. Chceme zůstat v této skupině, chceme zvítězit a uděláme pro to všechno,“ prohlásil Hapal. „V Praze potřebujeme zvítězit a po výhře 4:1 nad Ukrajinou se nám pojede do Česka lépe. Když podáme stejný výkon, nemáme se čeho bát,“ doplnil Mak.

Zápas s Ukrajinou kvůli zranění nedohráli Kucka a Zrelák. „Co se týká zdravotního stavu, je to trošku komplikovanější, protože jsme utržili mnoho šrámů a úderů. Kuco má velmi bolestivou naraženinu, Adamovi se po úderu točila hlava. Myslím však, že všichni budou na Česko připraveni,“ věřil Hapal.