Wales, Slovensko, Švédsko? Češi poznají soupeře pro Ligu národů

Nová soutěž podrobně Co je to Liga národů? Konec koeficientu, přáteláky na příděl. Co ještě přinese Liga národů? „Nikdo nemá nic jistého. Pokud by například Francouzi vyhráli příští Euro, ale v Lize národů by ve své skupině byli třetí a propadli se do druhé divize, při losování další kvalifikace by nebyli v prvním koši a nevyhnuli by se tak papírově nejsilnějším protivníkům.“ Liga národů: nová cesta na příští fotbalové Euro

„Zapomeňte na to, že jediná cesta na velký turnaj vede skrz kvalifikační skupinu. Fotbalová Evropa se rozhodla pro revoluci.“ Kdo čeká na Čechy v Lize národů? A proč musí skončit nejhůř druzí?

„Zbrusu nová soutěž pro evropská mužstva se odehraje na podzim 2018. Na koho mohou Češi narazit?“