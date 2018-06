Zářijový zápas Ligy národů proti Ukrajině bude hostit Uherské Hradiště

Na osmitisícový stadion do Uherského Hradiště, kde se v roce 2015 hrály i zápasy mistrovství Evropy do jednadvaceti let, se reprezentanti vrátí po devíti letech. Tehdy tam v kvalifikaci na mistrovství světa porazili San Marino 7:0.

Program fotbalové reprezentace Podzim 2018

„Věříme, že si čeští fotbalisté užijí výjimečnou sportovní kulisu. Uherské Hradiště se výborně zhostilo pořadatelství evropského šampionátu hráčů do 21 let, skvělé hodnocení si stadion odnesl také z červnové inspekce zástupců UEFA,“ poznamenal předseda FAČR Martin Malík.

Nový partner reprezentace Společnost HET, výrobce nátěrových hmot v České republice a v uplynulé sezoně titulární partner ligy, začne nově spolupracovat s fotbalovou reprezentací.

„Jsme moc rádi, že se společnost HET rozhodla i nadále působit v českém fotbale. Po roce spolupráce u nejvyšší ligové soutěže jsme dobře věděli, co můžeme od tohoto partnera očekávat, a jednání tak probíhala rychle a konstruktivně,“ řekl předseda FAČR Martin Malík. „Vyhodnotili jsme si, že podpora národního týmu nám dává největší smysl. Jsme česká značka s českými majiteli, kteří fandí českému národnímu týmu. Věříme v úspěch fotbalistů v nejbližším kvalifikačním cyklu na EURO 2020 a chceme být u toho,“ vysvětluje jednatel společnosti HET Jiří Sokol.



„Je to skvělá zpráva pro nás i všechny fanoušky v regionu. Národní tým měl u nás vždy silnou podporu a jsem přesvědčen, že nyní tomu nebude jinak. Stadion v současné chvíli splňuje zásadní podmínky pro evropské soutěže. Utkání reprezentačního áčka ČR s Ukrajinou je pro nás nejvyšším možnou metou,“ uvedl ředitel fotbalového Slovácka Petr Pojezný.

Fanoušci budou moci kupovat lístky ve třech cenových relacích (290 Kč, 390 Kč a 590 Kč). Předprodej začne 16. července.

„S utkáním bude spojeno také množství doprovodných aktivit, které budou zaměřeny především na malé fanoušky národního týmu. Chceme v Uherském Hradišti uspořádat svátek fotbalu,“ uvedl Martin Malík.

Čeští fotbalisté se ve skupině Ligy národů během podzimu utkají ještě se Slovenskem. V Trnavě se s ním utkají 13. října, domácí duel odehrají 19. listopadu v Praze na Letné, nebo v Edenu. Duel na Ukrajině je čeká 16. října.