Sparťanky po prohře v Linköpingu do čtvrtfinále LM nepostoupily

Sparťanky po domácím nerozhodném výsledku 1:1 živily naděje na postup, ale odveta ve Švédsku jim nevyšla. V úvodu je ještě zachránilo břevno, ale v 18. minutě už se favorit dostal do vedení po střele Hurtigové do šibenice.

V druhé půli český vicemistr usiloval o vyrovnání, čímž by poslal zápas do prodloužení, ale dvanáct minut před koncem udeřilo na druhé straně poté, co se trefila Mindeová. V 85. minutě pak Sörensenová prostřelila po zemi hostující brankářku a přidala třetí gól švédského celku.

Sparťanky tak s Linköpingem vypadly v osmifinále stejně jako před sedmi lety a na druhý postup do čtvrtfinále nedosáhly. Mezi nejlepší osmičkou byly jako první český klub v roce 2005, kdy se osmifinálová fáze ještě hrála skupinově.

Postoupit do čtvrtfinále může ve čtvrtek Slavia, která půjde do domácí odvety s islandským Stjarnanem s náskokem 2:1 z prvního duelu.