Fotbalistky Slavie se pokusí o zázrak proti silnému Wolfsburgu

„Dostali jsme nejtěžšího soupeře. Wolfsburg je každoročním finalistou Ligy mistryň a dvojnásobným vítězem. Máme dostatek informací, ale ukázaná platí vždy a jen na hřišti. Naše holky musí předvést to nejlepší, co v nich je. Chceme ve Wolfsburgu první zápas bodovat a doma postoupit do historického semifinále,“ řekl trenér Pražanek Pavel Medynský.

Wolfsburg má v kádru dvě hráčky z nejlepší jedenáctky světa podle hráčské asociace FIFPro, švédskou stoperku Nillu Fischerovou a dánskou útočnici Pernille Harderovou. Mezi opory patří i Islanďanka Sara Björk Gunnarsdóttirová, nejlepší Belgičanka Tessa Wullaertová či dvojnásobná nejlepší fotbalistka Německa Alexandra Poppová.

V prvním kole play off Wolfsburgg přehrál Atlético Madrid 3:0 a 12:2, v osmifinále vyřadil Fiorentinu po výsledcích 4:0 a 3:3. „Jejich předností jsou sebevědomí, rychlá činnost s míčem ve sprintu, proměňování šancí. Mají navíc maximální profesionální podmínky srovnatelné s mužským fotbalem,“ uvedl Medynský. „Ale já našim hráčkám věřím. Chceme vstřelit ve Wolfsburgu gól. Očekávám náročný zápas a určitě bude rozhodovat naše taktická vyspělost,“ dodal.

Slávistky se pokusí o podobné překvapení, jaké se některým z nich téměř povedlo za národní tým, kdy s favorizovanou německou reprezentací sahaly po remíze a prohrály jen smolným vlastním gólem.

„Soupeř má spoustu vynikajících hráček a my víme, že nás nečeká nic jednoduchého. V prvním venkovním utkání se budeme snažit uhrát co nejlepší výsledek do odvety. Musíme na hřišti nechat všechno a bojovat jedna za druhou,“ řekla stoperka Veronika Pincová.

Podle reprezentantky Lucie Voňkové, která díky angažmá v Bayernu Mnichov má o Wolfsburgu dobrý přehled, si musejí slávistky dát pozor především na ofenzivu soupeře. „Útok mají pomalu nejsilnější na celém světě. Slávistky jim proto nesmí dát moc prostoru. Je ale potřeba také nebát se hrát ofenzivní fotbal. Mají slabinu v obraně. Toho by mohla Slavia využít, jelikož je v útoku také silná. Takže šance tam určitě je,“ řekla Voňková České televizi.

Zápas ve Wolfsburgu začne ve čtvrtek v 18:00. Odveta v Edenu je na programu příští středu také od 18:00. Vítěz duelu se v semifinále utká s lepším z dvojice Montpellier - Chelsea.