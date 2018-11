Porto v partě s Realem a Barcelonou. Kdo se v Lize mistrů ještě zapotí?

Real Madrid, Barcelona a Porto do osmifinále fotbalové Ligy mistrů postupují z první příčky, takže při losu v pondělí 17. prosince budou mezi nasazenými týmy. Jak to vypadá s osudy dalších klubů? Kdo půjde do Evropské ligy, kdo se v aktuálním ročníku s poháry rozloučí?

Před závěrečným kolem v polovině prosince mají jarní jistotu Champions League rovněž AS Řím, Bayern, Ajax, Manchester City, Manchester United, Juventus, Atlético Madrid, Schalke a Dortmund. Ale tyto kluby zatím nevědí, z jakého místa do osmifinále projdou. Bruggy, Benfica Lisabon a Valencie si mohou nastudovat jarní termíny Evropské ligy. Za dva týdny se hraje ještě o čtyři osmifinálové pozice a o pět míst v Evropské lize. Skupina A Atlético a Dortmund

Postupují Atlético Madrid a Dortmund, na dálku si to rozdají o první příčku a výhodnější pozici pro nasazení při losu osmifinále. Atlético má momentálně o dva body víc, když se na konci oba týmy bodově srovnají, bude první Dortmund, protože má lepší bilanci vzájemných utkání (4:0 a 0:2). Do Evropské ligy jdou třetí Bruggy, Monako v pohárech končí. Skupina B Tottenham, nebo Inter

Barcelona jde do osmifinále z první příčky, o druhé postupové místo se poperou Tottenham a Inter Milán. Oba kluby dosud získaly sedm bodů. Pokud na tom budou stejně i po posledním kole, druhý bude díky vzájemným zápasům Tottenham (1:2 a 1:0). Anglický klub hraje v Barceloně, Inter Milán hostí Eindhoven.

Nejzamotanější skupina. Na osmifinále nemusí dosáhnout ani momentálně první Neapol, naopak dosud třetí Liverpool může postoupit z první příčky. Vyřazení může potkat druhý Paris St. Germain. Crvena zvezda Bělehrad má ještě šanci na Evropskou ligu. Nasazení pro los osmifinále Liga mistrů

Neapol postoupí, když v závěrečném duelu za dva týdny neprohraje v Liverpoolu. Pokud podlehne 0:1 či o dvě branky, Liverpool se před ni dostane. Liverpool musí vyhrát, aby měl naději. Jistotu mu dá vítězství 1:0, nebo výhra o dvě a více branek. Pokud zvítězí o gól a sám přitom inkasuje, o jeho osudu rozhodne výsledek Paris St. Germain v Bělehradě. Paris St. Germain bude v Champions League i na jaře, jestliže zvítězí v srbské metropoli. Postoupí, pokud v posledním kole získá stejně bodů jako Liverpool proti Neapoli. Dál půjde i v případě porážky, když Liverpool neporazí Neapol. Jestli Liverpool vyhraje, nemusí pařížskému celku stačit remíza. Když Liverpool porazí Neapol a St. Germain získá jen bod, dojde na minitabulku těchto tří týmů. Z ní by nejlíp vyšel Liverpool, protože by měl šest bodů. Mezi Neapolí a Paris St. Germain by rozhodovalo skóre z minitabulky. Pařížský klub má 7:7, Neapol 4:3, ale k němu se připočte uvažovaná porážka v Liverpoolu. Takže pokud se tři týmy sejdou na devíti bodech, Neapol bude k postupu potřebovat porážku 3:4, 4:5 atd. Pokud v Liverpoolu prohraje 0:1, 1:2, 2:3 či o dvě branky a PSG remizuje, Neapol v Lize mistrů končí. Zatím poslední Crvena zvezda se může vyšvihnout na třetí příčku, pokud porazí Paříž a Liverpool podlehne Neapoli.

Porto postupuje z první příčky, do osmifinále ho doprovodí Schalke. K Evropské lize má blíž Galatasaray Istanbul. Pokud doma porazí Porto, skončí třetí. Lokomotiv Moskva má šanci jen v případě vítězství v Gelsenkirchenu a jakékoli ztráty tureckého týmu proti Portu. Skupina E Bayern na Ajaxu o první místo

Bayern Mnichov a Ajax se ve vzájemném utkání v Amsterdamu utkají o první příčku, přičemž Bayernu stačí remíza. Poslední kolo nic nezmění na tom, že si oba dosud neporažené celky Ligu mistrů zahrají i na jaře. Benfica musí vzít zavděk vyřazovací fází Evropské ligy. AEK Atény jsou stále bez bodu a skončí poslední. Skupina F Udrží Lyon neporazitelnost?

Manchester City má jistý postup do osmifinále, ale k vítězství ve skupině potřebuje bodovat proti Hoffenheimu, nebo zrátu Lyonu na hřišti Šachtaru Doněck. Lyon na úvod soutěže senzačně vyhrál v Manchesteru, ale pak nasbíral čtyři remízy. K účasti ve vyřazovací fázi Champions League potřebuje aspoň bod ze zápasu na Ukrajině. Teoreticky může skupinu i vyhrát. Když Šachtar porazí Lyon, postupuje z druhé příčky. Remíza ho pošle do Evropské ligy. Tu si na jaře zahraje i v případě, že prohraje a Hoffenheim nezvítězí v Manchesteru. Německý tým má teoretickou naději na třetí místo ve skupině. Stane se, když se v posledním kole zrodí výhry hostů: Hoffenheimu a Lyonu. Skupina G Real drží osud Plzně

První Real, druhý AS Řím. Ke třetímu místu a účasti v jarní fázi Evropské ligy má blíž Plzeň. Aby o lákadlo přišla, musí CSKA Moskva bodovat na Realu Madrid a zároveň český šampion proti AS Řím uhrát horší výsledek než ruský tým v Madridu. Skupina H Juventus a Manchester United

Juventus a Manchester United si už zajistily osmifinále. Jde o to, kdo z nich bude při losu nasazený. Juventus má o dva body víc, ale remíza v Bernu mu nestačí, když United vyhrají ve Valencii. Valencie ví, že skončí třetí a postoupí mezi 32 nejlepších týmů Evropské ligy.